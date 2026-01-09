Sin cambios estructurales, México seguirá estancado y con inflación alta: Werner

Noticias
/ 9 enero 2026
    Sin cambios estructurales, México seguirá estancado y con inflación alta: Werner
    Especialista cuestionó por qué México no ha logrado una mayor productividad social pese a la estabilidad y paz social que ha mantenido. /FOTO: CUARTOSCURO

Un diagnóstico crítico sobre el futuro económico volvió a poner sobre la mesa los riesgos de mantener inercias internas frente a un entorno global cada vez más complejo y competitivo

CDMX.- Si México no actúa frente a los grandes cambios en las tendencias globales, el país continuará registrando bajo crecimiento económico con inflación por encima de la meta, advirtió Alejandro Werner, fundador y director del Instituto de las Américas de la Universidad Georgetown.

Durante una conferencia magistral en el Seminario de Expectativas Económicas 2026, organizado por la asociación de exalumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el economista señaló que el país seguirá creciendo poco y con una inflación superior a 4%, independientemente de la política de incrementos al salario mínimo o de la redistribución vía la política salarial.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós a las emergencias oficiales: Sheinbaum cambia la ruta tras el sismo en Guerrero

“El crecimiento económico va a seguir siendo crucial, vamos a seguir creciendo poco y la inflación va a estar por arriba del 4%”, sostuvo el exsubsecretario de Hacienda, al advertir que estas condiciones continuarán presionando los precios al consumidor durante los próximos cinco años.

Werner afirmó que México es uno de los países que más rezagados se ha quedado frente a las transformaciones globales. Aclaró que no se trata de una crítica exclusiva al gobierno actual, sino de una falta de avances acumulada a lo largo de varias administraciones. “México está muy tarde; tampoco en gobiernos anteriores avanzamos de manera importante para enfrentar estos cambios”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: CDMX permanece en Fase 1 de la Contingencia Ambiental: Conoce las medidas de prevención

Advirtió que la urgencia de definir una estrategia clara es cada vez mayor, ya que de no hacerlo el país seguirá con las mismas tasas de crecimiento observadas en los últimos cinco, 10, 15 o incluso 30 años, lo que lo coloca alrededor del lugar 160 de 190 países en el mundo en términos de desempeño económico.

El economista cuestionó por qué México no ha logrado una mayor productividad social pese a la estabilidad y paz social que ha mantenido, lo que calificó como “impresionante” frente al rezago económico acumulado.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Va bien la investigación’: SSPC confirma más detenciones por caso Bermúdez Requena

En ese contexto, criticó el llamado Plan México, al considerar que carece de definición estratégica. “Nuestra palanca de crecimiento tienen que ser las reformas estructurales internas: competencia, desregulación, educación, infraestructura, etcétera, y no un Plan México que es todo y no es nada”, afirmó.

Werner añadió que, ante una economía global más riesgosa, las autoridades financieras deberían pensar en fortalecer los mecanismos de protección para enfrentar eventuales choques en los próximos cinco años. En particular, recomendó reforzar las reservas internacionales.

Finalmente, propuso que el Banco de México incremente sus activos internacionales en alrededor de 100 mil millones de dólares, como una medida para dotar de mayor seguridad financiera al país frente a un entorno externo más volátil. Con información de El Universal

Temas


Economía

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
El hombre fue sentenciado a más de 51 años de prisión por haber dado muerte a su pareja sentimental, en Nuevo León

Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.

INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Desde enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben estar registradas y vinculadas a una persona identificada. La medida también aplica a celulares usados por niñas, niños y adolescentes.

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp.

Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León