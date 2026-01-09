Sin cambios estructurales, México seguirá estancado y con inflación alta: Werner

CDMX.- Si México no actúa frente a los grandes cambios en las tendencias globales, el país continuará registrando bajo crecimiento económico con inflación por encima de la meta, advirtió Alejandro Werner, fundador y director del Instituto de las Américas de la Universidad Georgetown.

Durante una conferencia magistral en el Seminario de Expectativas Económicas 2026, organizado por la asociación de exalumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el economista señaló que el país seguirá creciendo poco y con una inflación superior a 4%, independientemente de la política de incrementos al salario mínimo o de la redistribución vía la política salarial.

“El crecimiento económico va a seguir siendo crucial, vamos a seguir creciendo poco y la inflación va a estar por arriba del 4%”, sostuvo el exsubsecretario de Hacienda, al advertir que estas condiciones continuarán presionando los precios al consumidor durante los próximos cinco años.

Werner afirmó que México es uno de los países que más rezagados se ha quedado frente a las transformaciones globales. Aclaró que no se trata de una crítica exclusiva al gobierno actual, sino de una falta de avances acumulada a lo largo de varias administraciones. “México está muy tarde; tampoco en gobiernos anteriores avanzamos de manera importante para enfrentar estos cambios”, puntualizó.

Advirtió que la urgencia de definir una estrategia clara es cada vez mayor, ya que de no hacerlo el país seguirá con las mismas tasas de crecimiento observadas en los últimos cinco, 10, 15 o incluso 30 años, lo que lo coloca alrededor del lugar 160 de 190 países en el mundo en términos de desempeño económico.

El economista cuestionó por qué México no ha logrado una mayor productividad social pese a la estabilidad y paz social que ha mantenido, lo que calificó como “impresionante” frente al rezago económico acumulado.

En ese contexto, criticó el llamado Plan México, al considerar que carece de definición estratégica. “Nuestra palanca de crecimiento tienen que ser las reformas estructurales internas: competencia, desregulación, educación, infraestructura, etcétera, y no un Plan México que es todo y no es nada”, afirmó.

Werner añadió que, ante una economía global más riesgosa, las autoridades financieras deberían pensar en fortalecer los mecanismos de protección para enfrentar eventuales choques en los próximos cinco años. En particular, recomendó reforzar las reservas internacionales.

Finalmente, propuso que el Banco de México incremente sus activos internacionales en alrededor de 100 mil millones de dólares, como una medida para dotar de mayor seguridad financiera al país frente a un entorno externo más volátil. Con información de El Universal