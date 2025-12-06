Fin del castigo: Sheinbaum libera a los morenistas del ‘corralito’ ante 600 mil personas

CDMX.- Durante la celebración de los “7 años de la transformación” en el Zócalo de la Ciudad de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, así como la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, participaron sin las restricciones que meses atrás los mantuvieron alejados del templete presidencial.

Al concluir su discurso ante una concentración estimada en 600 mil personas, la mandataria federal descendió del estrado para saludar de mano y abrazar a los dirigentes morenistas. El gesto contrastó con el episodio ocurrido en octubre pasado, cuando, durante un acto por el primer año de gobierno, los legisladores permanecieron detrás de una valla de seguridad.

Ese antecedente se remonta a marzo, cuando durante una asamblea ciudadana en el Zócalo se acusó que varios liderazgos de Morena dieron la espalda a la entonces candidata presidencial por encontrarse “distraídos”, lo que derivó en el posterior distanciamiento protocolario.

Al finalizar el evento de este sábado, el propio Ricardo Monreal ironizó sobre el cambio de logística. “Ya no nos metieron en el corral”, comentó ante medios. Cuestionado sobre si la presidenta los había “perdonado”, respondió que “la presidenta es muy generosa siempre” y que en esta ocasión participaron “sin estar cercados”.

Ante la insistencia de si se había levantado algún “castigo”, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que nunca existió sanción formal y atribuyó el episodio anterior a decisiones de logística. “Ella se fijó muy bien y dijo: ‘no quiero que pongan ese corralito a los legisladores, déjenlos libres’, y así fue”, afirmó.

Monreal negó que hubiera acarreo en la movilización y sostuvo que el movimiento debe cerrar filas en torno a la presidenta. “No se debe dejar sola a la titular del Ejecutivo federal; es nuestro estandarte de honestidad, de rectitud, de capacidad y de valentía frente a cualquier injerencia del exterior”, expresó.

En octubre pasado, el legislador había ironizado públicamente su ubicación detrás de las vallas durante el cierre del primer año de gobierno de Sheinbaum. “Hoy nos encorralaron para no cometer aquel error, nos encorralaron”, dijo entonces, en referencia al presunto desaire ocurrido el 9 de marzo, en el contexto de los amagos arancelarios del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El saludo público de este sábado fue interpretado por integrantes del propio movimiento como una señal de distensión interna entre la mandataria federal y los principales liderazgos de Morena, en un contexto de cierre de filas rumbo a la nueva etapa del gobierno federal. Con información de El Universal