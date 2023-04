Suprema Corte pospone discusión sobre primera parte del Plan B electoral

Se ha pospuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la resolución del recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra de la suspensión en la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral.

Esto debido a que la ministra Loretta Ortiz Ahlf, encargada de elaborar el proyecto en el caso de apelación, no asistió a la sesión de la Segunda Sala de la SCJN de este miércoles haciendo que los asuntos bajo su ponencia fueron aplazados.

Cabe recordar que Ortiz Ahlf propuso a los cuatro integrantes de la Segunda Sala revocar la medida cautelar concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán para que no se apliquen las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en las elecciones ya en marcha en el Estado de México y Coahuila, del próximo 4 de junio, hasta que la SCJN resuelva si estas son o no constitucionales.

La ministra argumentó que fue “incorrecto” que se concediera dicha medida cautelar a la primera parte del Plan B de la reforma electoral, ya que sostuvo que existe un sistema integral de medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual tiene como objetivo proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Asegurando que no se desprotege a las personas que consideren que la emisión de una norma les cause afectación y sostuvo que en juicios de acción de inconstitucionalidad no es procedente conceder la suspensión bajo la justificación de la presunción de constitucionalidad que asiste las normas emanadas.

También, la Suprema Corte revisará el segundo paquete de reformas electorales del Plan B, que incluyen modificaciones a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de una nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.