Teme por su vida mujer que encontró cuerpo de Yolanda Martínez

El hallazgo de Yolanda Martínez Cadena en Juárez, Nuevo León y las declaraciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha puesto en el ojo público a la mujer que, mientras recolectaba leña en un lote baldío, descubrió el cuerpo de la mujer desaparecida desde el 31 de marzo.

Ahora la mujer denunció para medios de locales que tiene miedo, luego de ser supuestamente señalada en redes sociales por personas que la involucran en la muerte de Yolanda.

Por lo que, de la noche a la mañana, la vida de Dalia cambió de manera drástica; ya que, cuando salió a recolectar leña en el terreno, no pensó encontrarse a Yolanda con más de 40 días desaparecida e inerte.

“Donde me voy sorprendiendo que hasta me voy encontrando el cuerpo, todavía me queda eso en la cabeza, quedé en shock”, dijo Dalia para el medio de comunicación Milenio.

Lejos de poner fin a la búsqueda y el comienzo de la investigación sobre su muerte, el hallazgo de Yolanda Martínez le ha traído problemas al ser señalada en redes sociales y en la escuela de sus hijos.

Dalia, vecina de la colonia Las Lomas en Juárez, Nuevo León, fue entrevistada por medios de comunicación locales el día que se encontró a Yolanda dando a conocer su identidad, por lo que “sí me preocupa porque me están señalando por redes sociales, que yo tengo algo que ver ahí, si yo no tengo nada que ver, fue un accidente o no sé, por algo Dios me la puso ahí para dar aviso”, agregó la madre de familia.

Expresó tener miedo de salir a la calle y no dormir debido al impacto emocional que le generó encontrar el cuerpo en descomposición. Aunado a esto, la FGJE no le ha contactado para ampliar su declaración, por lo que teme por su vida.

Dalia busca salir de esta pesadilla y evitar que su familia sean víctimas de señalamientos en la calle y escuela; sin embargo, la recompensa que ofrecía la Fiscalía a quien aportara información a localizar a Yolanda Martínez, pero a la fecha no se ha informado que se le sea entregado el monto.

“Se ofreció una recompensa de 100 mil pesos a la persona que encontrara a Yolanda y Dios me la puso en el camino, me la topé en el camino a ella, yo sé como la encontré y todo, las autoridades pueden decir otra cosa. Yo descubrí a la chica, yo digo si se está dando eso, pues si me lo van a dar bien y si no no”, mencionó la vecina para Info 7.

“Me siento orgullosa porque yo la encontré y ya su papá va descansar ya no va a estar buscándola, yo la encontré, ya que le den cristiana sepultura”, agregó Dalia para el mismo medio de comunicación.

La madre de familia busca que se cumpla con la recompensa, ya que ella ofreció la información para el hallazgo de Yolanda.