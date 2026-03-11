Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para elevar calidad de exportaciones y derechos laborales

CDMX.- El Senado de la República recibió la iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a diversas leyes, con el objetivo de fortalecer la calidad de los productos agropecuarios mexicanos de exportación y mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del campo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que el proyecto propone reformar el artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el artículo 15, fracciones IV y VI, de la Ley de Comercio Exterior, y adicionar el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con lo expuesto por Castillo, la iniciativa busca “otorgar garantías de calidad en los productos agropecuarios de exportación y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en este ramo, con el fin de fortalecer al campo mexicano”.

La propuesta llega después de que la presidenta anunciara acciones y reformas enfocadas en el sector agropecuario, con énfasis en la regulación de productos de exportación, la protección de derechos laborales y la seguridad sanitaria.

Entre los puntos planteados se incluye la vinculación de exportaciones al cumplimiento de derechos laborales, mediante cambios legales orientados a condicionar las exportaciones agrícolas a estándares de justicia laboral.

En ese marco, se mencionó el caso de empresas exportadoras en San Quintín, donde se busca garantizar seguridad social para las personas trabajadoras del sector.

Además, se anunció la creación de un certificado laboral obligatorio para asegurar que los productos agrícolas de exportación cumplan con normas laborales justas.