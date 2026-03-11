Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para elevar calidad de exportaciones y derechos laborales

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 11 marzo 2026
    Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para elevar calidad de exportaciones y derechos laborales
    La propuesta llega después de que la presidenta anunciara acciones y reformas enfocadas en el sector agropecuario. ESPECIAL

El proyecto plantea ajustes a leyes clave y la creación de una nueva disposición en la Ley Federal del Trabajo

CDMX.- El Senado de la República recibió la iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a diversas leyes, con el objetivo de fortalecer la calidad de los productos agropecuarios mexicanos de exportación y mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del campo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que el proyecto propone reformar el artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el artículo 15, fracciones IV y VI, de la Ley de Comercio Exterior, y adicionar el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: FAD acusa falta de consensos en reforma electoral y pide frenarla en el Pleno de Diputados

De acuerdo con lo expuesto por Castillo, la iniciativa busca “otorgar garantías de calidad en los productos agropecuarios de exportación y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en este ramo, con el fin de fortalecer al campo mexicano”.

La propuesta llega después de que la presidenta anunciara acciones y reformas enfocadas en el sector agropecuario, con énfasis en la regulación de productos de exportación, la protección de derechos laborales y la seguridad sanitaria.

TE PUEDE INTERESAR: Taxistas bloquean el AICM para exigir vigilancia de la GN sobre choferes de aplicación

Entre los puntos planteados se incluye la vinculación de exportaciones al cumplimiento de derechos laborales, mediante cambios legales orientados a condicionar las exportaciones agrícolas a estándares de justicia laboral.

En ese marco, se mencionó el caso de empresas exportadoras en San Quintín, donde se busca garantizar seguridad social para las personas trabajadoras del sector.

Además, se anunció la creación de un certificado laboral obligatorio para asegurar que los productos agrícolas de exportación cumplan con normas laborales justas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


exportaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T