Acusa Salgado Macedonio ‘traición’ de PT y PVEM por votar contra reforma electoral de Sheinbaum

El senador Félix Salgado Macedonio advirtió que los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) quedarán en el “muro de la traición” por votar en contra de la reforma político-electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que ahí se pondrá en el muro de la traición [...] Imagínate venir juntos con sueños, con ideales, luchando por la transformación, y luego de repente, cuando ven que viene la transformación, le dan para atrás”, afirmó al ser cuestionado sobre la postura de los partidos aliados del oficialismo.

En entrevista con medios, el legislador sostuvo que Morena debe “sacudirse” de malos hábitos y de “usos y costumbres”, con el fin de corregir prácticas dentro de la vida política del movimiento.

Salgado Macedonio afirmó que el rechazo de los aliados a la iniciativa presidencial confirma una ruptura con los principios del movimiento, al considerar que votar en contra es “dar la espalda” a los ideales de la Cuarta Transformación.

Para el senador, el actual sistema electoral representa un exceso que beneficia a partidos pequeños y a dirigentes que obtienen cargos sin ganar elecciones. “¿Quién quiere una lista de 200 plurinominales en una Cámara de 500 diputados? Eso es un exceso de la falsamente llamada democracia”, sostuvo.

Además, señaló que detrás de la resistencia a la reforma podrían existir intereses económicos y políticos. “Se les va a acabar el negocio de los plurinominales, el dineral que reciben los partidos es una millonada”, advirtió.

En contraste, el senador Gerardo Fernández Noroña rechazó calificar como traición la postura del PT y del PVEM, y alertó que atacar a los aliados podría debilitar al bloque gobernante rumbo a los próximos procesos electorales. “Vamos a ir juntos en 2027. ¿Para qué lastimamos a nuestros aliados endilgándoles calificativos que además no aplican?”, cuestionó.

La senadora Margarita Valdez consideró que las diferencias legislativas son normales dentro de una coalición y defendió el derecho de cada partido a fijar su postura, mientras que el senador Enrique Inzunza señaló que el movimiento debe mantenerse plural y abierto a quienes compartan el objetivo de consolidar un Estado constitucional de bienestar.