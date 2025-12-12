Treinta años después, frijoleros vuelven a apostar por el Estado

CDMX.- A tres décadas de que los productores de frijol quedaron en la indefensión tras la desaparición de la Conasupo y Pronase, organismos que regulaban la comercialización y producción de semillas, en Zacatecas inició la prueba más exigente para el Plan Nacional de Autosuficiencia del Frijol, cuyo reto central será que funcione el esquema de acopio y comercialización.

Pequeños productores relatan que, durante estos 30 años, han trabajado las tierras heredadas por sus padres o abuelos en condiciones adversas, obligados en muchos casos a emigrar a Estados Unidos y a vender sus cosechas a acaparadores que pagan “a precios irrisorios”.

Zacatecas es el principal productor de frijol del país, al aportar 35% de la producción nacional, seguido por Sinaloa (12%) y Durango (10%). Sin embargo, el volumen anual ha disminuido en años recientes debido a las sequías recurrentes asociadas al cambio climático, en un contexto donde 90% de las siembras son de temporal.

La problemática se agrava porque la mayoría de los productores son pequeños agricultores con menos de 20 hectáreas, sin infraestructura para procesar sus cosechas, lo que dificulta su acceso a mercados formales y los obliga a malbaratar el grano a intermediarios.

El investigador Óscar Pérez Veyna, agrónomo especializado, sostiene que tras la entrada en vigor del TLCAN, los frijoleros quedaron “en la orfandad y a la deriva”, luego de la eliminación de subsidios. Recordó que las integradoras creadas hace dos décadas y, más recientemente, Segalmex, fracasaron por esquemas politizados y una falta de comprensión técnica del campo.

No obstante, el especialista reconoce que el nuevo plan presentado en junio pasado ofrece “un viso de esperanza”, al colocar al frente del INIFAP y del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) a perfiles técnicos como Miguel Jorge García Winder y Leobigildo Córdova Téllez, lo que consideró un buen comienzo para reactivar la investigación y la producción de semilla certificada.

Pérez Veyna advirtió que el verdadero cuello de botella será el proceso de acopio y comercialización, e hizo un llamado a las autoridades para evitar la politización. “Si no se hace bien, se convertirán en un coyote más, pero institucional”, alertó, al subrayar la responsabilidad ética que implica manejar el patrimonio de los campesinos.

De acuerdo con datos oficiales, este año se estima una producción de 350 mil toneladas en Zacatecas. El esquema de acopio inició el 10 de noviembre y se extenderá hasta enero, con un precio de garantía de 27 pesos por kilo, la instalación de 52 centros de acopio y un límite de 60 mil toneladas a recibir. Además, se creó la Productora de Semillas del Bienestar (Prosebien) en Calera y se busca poner en marcha una planta industrializadora en Sombrerete.

Sin embargo, en días recientes productores han realizado manifestaciones para exigir la apertura de todos los centros de acopio, particularmente en Sombrerete, Sain Alto y Río Grande, al denunciar que continúan a merced del coyotaje que paga hasta siete pesos por kilo. Autoridades federales y estatales se comprometieron a que los centros estén operando en los primeros días de diciembre y a evaluar una posible ampliación de la capacidad en enero. Con información de El Universal