Tres adolescentes golpean y asaltan a encargada de panadería en Argentina

Noticias
/ 9 diciembre 2025
    Tres adolescentes golpean y asaltan a encargada de panadería en Argentina
    Tres adolescentes golpean y asaltan a encargada de panadería en Argentina FOTO: VANGUARDIA

Aunque la encargada logró defenderse con un cuchillo, las asaltantes huyeron de la panadería con el dinero de la caja registradora

En la red social y de entretenimiento de Tiktok se ha vuelto viral la grabación de seguridad de una panadería en Córdoba, Argentina.

En el metraje se observan a tres mujeres, menores de edad, ingresando a la panadería a las 8 de la mañana; presuntamente las 3 eran adolescentes que habían salido la noche anterior para bailar y habían ingresado al local para su desayuno.

TE PUEDE INTERESAR: Tras ola de asaltos refuerzan vigilancia policial en carreteras de NL a EU

Sin embargo, a pocos segundos de haber ingresado y atendidos por la encargada, las 3 mujeres asaltaron el sitio. Una de ellas se aventó contra la encargada, y después las otras le siguieron. En el metraje se observó cómo la tiraron al suelo, y en el rincón de la barra, comenzaron a patearla y golpearla.

En aquellos instantes, robaron el dinero de la caja registradora, sin parar de golpear a la encargada. No obstante, ella pudo tomar un cuchillo y logró defenderse, haciendo que las tres asaltantes huyeran de la panadería, pero con el dinero con ellas.

En el metraje se observa que tras salir de la panadería, un vecino comenzó a perseguirlas. Se informó que habitantes de la zona lograron interceptarlas y retenerlas hasta que llegase la policía.

Ante el incidente, la encargada de la panadería comentó ‘Me duele todo. Yo me levanto para trabajar, no para que me hagan esto’.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Nuevo León asaltos en autopista a Reynosa, pero situación está ‘controlada’

Las tres adolescentes fueron arrestadas y transportadas por la policía. Fueron denunciadas por ‘robo con violencia’; serán juzgadas bajo los protocolos de la Justicia Juvenil de Argentina.

Temas


Arrestos
Asaltos
Violencia

Localizaciones


Argentina

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse