Tres adolescentes golpean y asaltan a encargada de panadería en Argentina

En la red social y de entretenimiento de Tiktok se ha vuelto viral la grabación de seguridad de una panadería en Córdoba, Argentina.

En el metraje se observan a tres mujeres, menores de edad, ingresando a la panadería a las 8 de la mañana; presuntamente las 3 eran adolescentes que habían salido la noche anterior para bailar y habían ingresado al local para su desayuno.

Sin embargo, a pocos segundos de haber ingresado y atendidos por la encargada, las 3 mujeres asaltaron el sitio. Una de ellas se aventó contra la encargada, y después las otras le siguieron. En el metraje se observó cómo la tiraron al suelo, y en el rincón de la barra, comenzaron a patearla y golpearla.

En aquellos instantes, robaron el dinero de la caja registradora, sin parar de golpear a la encargada. No obstante, ella pudo tomar un cuchillo y logró defenderse, haciendo que las tres asaltantes huyeran de la panadería, pero con el dinero con ellas.

En el metraje se observa que tras salir de la panadería, un vecino comenzó a perseguirlas. Se informó que habitantes de la zona lograron interceptarlas y retenerlas hasta que llegase la policía.