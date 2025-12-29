Tres millones de mujeres ya reciben Pensión Mujeres Bienestar; adelantan pagos

/ 29 diciembre 2025
    Tres millones de mujeres ya reciben Pensión Mujeres Bienestar; adelantan pagos
    La Secretaría de Bienestar indicó que continuará con la operación del programa y con la entrega directa de los recursos. /FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Bienestar informó que el programa ya entrega apoyos de manera directa a mujeres de 60 a 64 años, con dispersión a través de la Tarjeta del Bienestar

CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a la fecha tres millones de mexicanas de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia federal.

En el documento, la funcionaria señaló que el apoyo económico “reconoce” la contribución de las beneficiarias en el cuidado de sus familias y su aportación al desarrollo del país, al tratarse de un programa dirigido específicamente a mujeres en ese rango de edad.

Montiel Reyes indicó que en 2025 la Pensión Mujeres Bienestar tuvo una inversión social de 23 mil 662.5 millones de pesos, y que tres millones de mujeres ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar, por la cual reciben la pensión de forma directa y sin intermediarios.

La titular de Bienestar afirmó que el programa busca contribuir a la independencia económica de las beneficiarias, al permitirles disponer de recursos para cubrir necesidades o realizar gastos que, señaló, habían quedado pendientes por falta de ingresos.

También sostuvo que el apoyo se entrega en el marco de la política social del actual gobierno y destacó que el programa está orientado a garantizar la dispersión directa del recurso a las beneficiarias registradas.

Montiel Reyes explicó que, aunque estaba previsto que las mujeres de 60 a 62 años recibieran el pago hasta el próximo año, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se otorgó desde octubre pasado a las mexicanas de 60 a 64 años que se registraron en el programa.

La secretaria puntualizó que el avance reportado corresponde a las mujeres que ya cuentan con tarjeta y que reciben el apoyo conforme al calendario de pagos establecido por la dependencia.

La Secretaría de Bienestar indicó que continuará con la operación del programa y con la entrega directa de los recursos a través de los mecanismos institucionales definidos para su dispersión. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

