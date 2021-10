“Vergüenza les debería de dar”, AMLO vuelve a criticar a Oxxo por pagar poco por electricidad

Relacionado: Ser científico no da derecho a robar, dice AMLO; pide no impunidad para investigadores del Conacyt

“Vergüenza les debería de dar con todo respeto a los de Oxxo, cómo no van a estar a través del Reforma en contra de la reforma energética, sí es inmoral lo que están haciendo, cómo van a pagar menos por la luz que las familias de clases populares o de clases medias en el país.

“Si los Oxxos son un negocio, tienen una utilidad, ¿Por qué abusan?, además lo voy a decir, el año pasado les cobramos 10 mil millones de pesos de impuestos que no querían pagar y que debían y ese es su enojo, ya se acabó la robadera”, expresó.

Incluso, denunció que están financiando a opositores de la cuarta transformación.

Y ellos pueden estar financiando y apoyando a intelectuales orgánicos y pueden estar apoyando a partidos conservadores y a medios de información, pero nosotros no llegamos aquí para ser tapadera de nadie, menos cómplices, nosotros llegamos para acabar con la corrupción y que haya igualdad, México es de todos, no es de un solo grupo, no es de una minoría.”

El jefe del Ejecutivo Federal señaló que el combate a la corrupción que se emprende en su gobierno le conviene a todos.

“Ya muchos empresarios lo han entendido, muchos, pero otros no quieren y hay toda una guerra sucia en contra del proceso del cambio, de transformación que nos conviene a todos, hasta ellos mismos, porque si se acaba con la corrupción, con la impunidad habrá justicia y si hay justicia hay paz, hay tranquilidad y eso nos conviene a todos los mexicanos”, comentó.