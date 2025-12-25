Violencia armada irrumpe en bodas, velorios y fiestas familiares durante 2025

/ 25 diciembre 2025
    Violencia armada irrumpe en bodas, velorios y fiestas familiares durante 2025
    En varios casos, las fiscalías mantienen en reserva las líneas de investigación y los posibles móviles. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Distintos ataques armados contra reuniones sociales dejaron víctimas mortales y decenas de personas lesionadas en varias entidades

CDMX.- En 2025, la irrupción de grupos armados en eventos sociales como bodas, velorios, fiestas familiares y celebraciones de XV años dejó personas fallecidas y decenas de heridos en al menos seis episodios documentados en medios nacionales, sin que exista un registro público único que concentre este tipo de agresiones.

Uno de los casos se registró en Salamanca, Guanajuato, donde un grupo armado disparó contra asistentes a una boda realizada en un salón de eventos. De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió mientras se presentaba un grupo musical y dejó un saldo de tres personas muertas y 18 lesionadas.

La violencia también alcanzó actos funerarios. En Irapuato, Guanajuato, un comando armado abrió fuego contra personas que acudían a una velación en un domicilio particular, con un saldo de un fallecido y 12 heridos, según la información difundida.

En otro hecho ocurrido en Salvatierra, en la misma entidad, un ataque durante un velorio dejó tres personas muertas y dos lesionadas, de acuerdo con los datos publicados en reportes periodísticos.

En Tabasco, hombres armados ingresaron a una palapa donde se realizaba una reunión familiar, identificada como una fiesta de cumpleaños. En el lugar se reportaron cinco personas muertas, entre ellas un adolescente, y cuatro lesionadas, sin que se informaran detenciones al momento del ataque.

El fenómeno escaló a métodos menos comunes en Sinaloa. En Villa Juárez, Navolato, una fiesta de XV años fue atacada con un artefacto explosivo. El Universal reportó que la explosión alcanzó al menos a siete asistentes, sin que se precisara un número oficial definitivo de personas trasladadas a hospitales.

En otro recuento del mismo hecho, se informó que el ataque dejó 10 personas heridas, además de una investigación abierta para determinar el origen del dron y el explosivo utilizados en la agresión.

Hacia el cierre del año, en Ajacuba, Hidalgo, una boda fue interrumpida por disparos de arma de fuego, con al menos cinco personas lesionadas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad, según los reportes iniciales.

En seguimiento a ese caso, se informó sobre la detención de seis personas por su presunta participación, con base en datos del gabinete de seguridad estatal y la apertura de las carpetas de investigación correspondientes.

Los episodios revisados muestran un patrón común: celebraciones con decenas, e incluso cientos, de asistentes; ataques rápidos perpetrados por civiles armados; huida en vehículos, y información oficial limitada en los primeros reportes, lo que dificulta dimensionar el fenómeno con una cifra consolidada. En varios casos, las fiscalías mantienen en reserva las líneas de investigación y los posibles móviles. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

