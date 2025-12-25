Violencia armada irrumpe en bodas, velorios y fiestas familiares durante 2025

CDMX.- En 2025, la irrupción de grupos armados en eventos sociales como bodas, velorios, fiestas familiares y celebraciones de XV años dejó personas fallecidas y decenas de heridos en al menos seis episodios documentados en medios nacionales, sin que exista un registro público único que concentre este tipo de agresiones.

Uno de los casos se registró en Salamanca, Guanajuato, donde un grupo armado disparó contra asistentes a una boda realizada en un salón de eventos. De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió mientras se presentaba un grupo musical y dejó un saldo de tres personas muertas y 18 lesionadas.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan muerte de un juez de control en Chihuahua; llevaba caso de César Duarte

La violencia también alcanzó actos funerarios. En Irapuato, Guanajuato, un comando armado abrió fuego contra personas que acudían a una velación en un domicilio particular, con un saldo de un fallecido y 12 heridos, según la información difundida.

En otro hecho ocurrido en Salvatierra, en la misma entidad, un ataque durante un velorio dejó tres personas muertas y dos lesionadas, de acuerdo con los datos publicados en reportes periodísticos.

TE PUEDE INTERESAR: Starlink y módems en prisión: lo hallado en cateos de 2025 en Sinaloa

En Tabasco, hombres armados ingresaron a una palapa donde se realizaba una reunión familiar, identificada como una fiesta de cumpleaños. En el lugar se reportaron cinco personas muertas, entre ellas un adolescente, y cuatro lesionadas, sin que se informaran detenciones al momento del ataque.

El fenómeno escaló a métodos menos comunes en Sinaloa. En Villa Juárez, Navolato, una fiesta de XV años fue atacada con un artefacto explosivo. El Universal reportó que la explosión alcanzó al menos a siete asistentes, sin que se precisara un número oficial definitivo de personas trasladadas a hospitales.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan más de 800 armas en penales de Sinaloa en un año

En otro recuento del mismo hecho, se informó que el ataque dejó 10 personas heridas, además de una investigación abierta para determinar el origen del dron y el explosivo utilizados en la agresión.

Hacia el cierre del año, en Ajacuba, Hidalgo, una boda fue interrumpida por disparos de arma de fuego, con al menos cinco personas lesionadas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad, según los reportes iniciales.

TE PUEDE INTERESAR: Procesan en Chiapas a integrante de secta que roba niños para matrimonios forzados

En seguimiento a ese caso, se informó sobre la detención de seis personas por su presunta participación, con base en datos del gabinete de seguridad estatal y la apertura de las carpetas de investigación correspondientes.