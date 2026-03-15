‘Ya nos acostumbramos al aire gris’: Iglesia prende alerta por contingencias en la CDMX

CDMX.- La Iglesia católica afirmó que en la Ciudad de México y en otras grandes urbes las contingencias ambientales se han vuelto parte del calendario, y advirtió que son señales de advertencia que invitan a revisar las decisiones colectivas y personales.

“Nos hemos acostumbrado a un escenario en el que las autoridades emiten alertas, los ciudadanos ajustan sus rutinas y la ciudad continúa”, señaló en su editorial Desde la Fe.

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En el texto, sostuvo que detrás del deterioro ambiental confluyen múltiples factores, entre ellos modelos de consumo que privilegian lo inmediato, ciudades que crecen sin armonía con su entorno, sistemas productivos que agotan los recursos naturales y una cultura que, indicó, ha perdido la capacidad de contemplar la creación de Dios como un don recibido.

“A primera vista, podría parecer sólo una consecuencia de la densidad urbana, del crecimiento del parque vehicular o de condiciones atmosféricas desfavorables; sin embargo, la repetición constante de estas alertas apunta hacia una realidad más amplia”, expuso.

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En ese sentido, consideró que las contingencias ambientales reflejan una relación deteriorada entre el ser humano y la creación, al señalar que “porque más allá de las condiciones atmosféricas o de los índices de partículas suspendidas, estos eventos ponen al descubierto que está en juego la forma en que hemos de habitar el mundo”.

También afirmó que diversos informes ambientales muestran que la contaminación atmosférica continúa siendo uno de los principales riesgos para la salud, con mayor afectación en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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Adicionalmente, advirtió que cuando la relación con la naturaleza se rompe se debilitan los vínculos entre las personas, y que la explotación indiscriminada suele acompañarse de desigualdades sociales, deterioro urbano y una cultura centrada en producción y consumo.

Por ello, citó palabras del papa León XIV sobre el cuidado de la creación: “es hora de pasar de las palabras a los hechos. Trabajando con dedicación y ternura se pueden hacer germinar muchas semillas de justicia, contribuyendo así a la paz y a la esperanza”. Y concluyó: “Quizá el signo más preocupante no sea la contaminación misma, sino la facilidad con la que hemos aprendido a convivir con ella. Cuando el aire se vuelve pesado y la ciudad se cubre de una capa gris, la creación parece recordarnos que algo esencial se ha desordenado, y que ha llegado el momento de cambiar”.