Ale gana Saltillo y Mitchel le quita votos a Hurtado: Luis Fernando Salazar

En entrevista con un importante medio lagunero, Salazar Fernández destacó que, en los distritos 11, 10 y 09, con sede en Torreón, la Cuarta Transformación tiene también probabilidades de ganar.

El senador por Morena , Luis Fernando Salazar, afirmó ayer que Alejandra Salazar dará la sorpresa y vencerá al priista Álvaro Moreira en la elección a diputados locales de junio próximo.

En específico, aseguró que en el distrito 11 la ventaja de Morena supera los dos dígitos, en tanto que en los otros dos restantes la ventaja es de un dígito, pero ventaja al fin.

En el distrito de Alberto Hurtado, en Saltillo, el senador de la 4T reconoció que el candidato de Movimiento Ciudadano, Mitchel Márquez, le ha restado votos al actual legislador local.

Luis Fernando pronosticó el triunfo de la candidata a legisladora, Alejandra Salazar, ya que las encuestas marcan una enorme ventaja sobre su adversario, Álvaro Moreira.

¿Será este el fin de la dinastía moreirista en la estructura de gobierno en Coahuila?

¿Engrosará Álvaro la, de por sí, abultada lista de becarios en la familia Moreira?

DEJA SIMAS SIN AGUA A JACOBO

En un hecho inédito, empleados de SIMAS cortaron ayer el suministro de este vital líquido a la presidencia municipal de Piedras Negras, por el adeudo de cinco meses de servicio.

La medida, ordenada por el gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, obedece a que la presidencia municipal, a cargo de Jacobo Rodríguez, presenta un adeudo superior a los dos millones de pesos.

El corte de agua se da en medio de una larga serie de confrontaciones entre Lorenzo y Jacobo, pues el alcalde pretende destituir al gerente de SIMAS por no plegarse a sus caprichos.

El edil fronterizo, en redes sociales, acusó a Menera de estar al servicio del PRI y de ordenar la suspensión del suministro como una venganza política.

El presidente municipal, de origen morenista, denunció que el SIMAS dejó sin vital líquido al DIF, a las plazas públicas y a los Centros Comunitarios que atienden a niños y adolescentes con autismo.

Lorenzo, con credencial del Partido del Trabajo, respondió también en redes sociales y aclaró que SIMAS requiere de recursos para su funcionamiento y operación.

Menera dijo que tiene tres meses de requerir a Jacobo los dos millones de pesos que adeuda el ayuntamiento, sin obtener una respuesta positiva, y por eso tuvo que actuar.

Al final de su intervención, Jacobo Rodríguez hizo un llamado a los ciudadanos afectados por el corte de servicio a unirse y ampararse junto con él contra las acciones de Lorenzo.

Ciudadanos nigropetenses comentaron en los perfiles digitales de ambos funcionarios que ya se dejen de actuar como niños y que se pongan a trabajar por la ciudad.

MÁS ENCUESTAS

En Monclova, los sondeos de preferencias electorales están a la orden del día, y Morena y el PRI puntean para dominar la elección a diputados locales en junio próximo.

Una reciente encuesta de la 4T señala que el aspirante morenista, Alfonso Almeraz, supera por dos dígitos a su rival del PRI, Esra Cavazos, en el gusto de la ciudadanía de la región centro.

Sin embargo, en el PRI estatal tienen otros datos, y los sondeos populares marcan que la aspirante del PRI a legisladora local lleva una ventaja también de dos dígitos sobre Poncho Almeraz.

¿Usted qué opina?

CALLADITOS SE VEN MEJOR

Parras, Saltillo, Arteaga, Múzquiz y Torreón son ciudades que tienen un atractivo turístico para los paseantes locales y nacionales.

Pero ahora resulta que Ramos Arizpe, Monclova y Nueva Rosita impulsan acciones para favorecer el turismo en estas poblaciones en esta Semana Santa.

¿Qué de atractivo tienen estas tres poblaciones para provocar el interés de los paseantes y la llegada de turistas?

Nombre, no, ya no saben qué inventar...