Arremete la Presidenta contra el priista Rubén Moreira

De ridículo calificó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum el argumento del diputado federal Rubén Moreira, en el sentido de que las concesiones de agua ya no se podrán heredar.

“La verdad es que no es cierto, y él lo sabe bien porque participa en la discusión, mejor que diga si está a favor del acaparamiento del agua”, señaló la mandataria nacional en la mañanera de ayer.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Funcionarios cumplen dos años sin buen desempeño

Sheinbaum Pardo aclaró que lo de ridículo no es un asunto personal, sino referente a su argumento, que es falso, pues las concesiones y pozos se pueden heredar.

“Nuestro tema es ordenar el uso del recurso, que no se venda ni se acapare, nuestra lucha es por la defensa de la Nación y el derecho a que todos los mexicanos se beneficien de su uso”, dijo.

En un comunicado, Rubén Moreira expuso que la nueva ley pretende retirar a los particulares la posibilidad de heredar, administrar o usar el agua como parte de su propiedad.

La mandataria nacional reiteró que Moreira Valdez no habla con la verdad y que es necesario que declare públicamente si está a favor del acaparamiento del agua.

DEFERENCIA OFICIAL

De mantenerse la dinámica gubernamental, el tercer informe del mandatario estatal, Manolo Jiménez, puede que sea en Monclova.

Su primer informe fue en Saltillo, la capital de Coahuila; y este segundo, en Torreón, la Perla de la Laguna, por lo que restan tres regiones del estado para establecer como próximas sedes.

Monclova se perfila como la mejor opción para el 2026, pues se entiende que, para ese momento, AHMSA ya estará en mejores manos y en funcionamiento.

Ahora bien, la elección de Torreón para el segundo informe es interpretada por analistas políticos comarcanos como una deferencia a un alcalde que ya se va y a un político en fase de retiro.

Al margen de las diferencias de gobierno, el presidente municipal torreonense, Román Alberto Cepeda, ha sido un digno representante del PRI y merece respeto y reconocimiento.

Nobleza obliga...

OJO CLANDESTINO

En Coahuila no existe el problema de cámaras de vigilancia urbana bajo el control de bandas delincuenciales para vigilar el paso de policías y fuerzas militares.

Así lo reconoció el fiscal general, Federico Fernández, al explicar que continuamente se hacen revisiones para detectar este tipo de unidades clandestinas de videovigilancia.

Las cámaras “parásitas” son comunes en entidades con presencia del crimen organizado y se instalan en postes de luz y de telefonía y diversos sitios públicos.

Fernández Montañez informará de este y de otros importantes temas en seguridad y procuración de justicia, durante su presentación ante el pleno del Congreso local el próximo 15 de diciembre.

GANA AMPARO

El ex juez monclovense, Hiradier Huerta, obtuvo un amparo federal que lo habilita como abogado litigante, tras la prohibición a que ex jueces ejerzan la profesión en sus lugares de residencia.

Huerta Medrano logró la sentencia favorable, merced a que renunció al Poder Judicial, tres días antes de que la que la reforma prohibitiva entrara en vigor.

El jurisconsulto intentó varias veces ejercer la representación jurídica en Monclova, pero un juez le ordenó salir de una audiencia en acato a la reforma judicial.

Hiradier solicitó entonces un amparo federal, que hace unos días resolvió a favor de que se le respete el derecho a ejercer su profesión en el lugar que sea.

ARRIADA MEJORADA

La edición 2026 de la Arriada en Múzquiz promete nuevos eventos y la participación de un mayor número de cabezas de ganado en la réplica del tradicional recorrido de vaqueros y reses.

En la primera edición, de marzo pasado, más de 400 reses salieron de los corrales del rancho El Jaralito guiadas por vaqueros y pasaron por el centro de la ciudad hasta llegar a la Arena Misión.

En la edición 2026 se espera duplicar el número de cabezas de ganado, con la participación de más ranchos locales y del estado, así como la organización de nuevos eventos vaqueros.

Veremos y diremos...