Block de notas (92): Frases públicas y eternas

Le repito las siguientes frases célebres, las cuales están en boca de todos, y luego le digo su procedencia. También advierto, me puedo equivocar. Usted sabe más que yo, pero bueno, ya me atreví en este juego libresco, político, literario. “Comamos y bebamos, que mañana moriremos”: contra lo que pueda pensarse, no es la sabiduría de don Miguel de Cervantes , sino que es la sabiduría de la Biblia, específicamente en el libro de Corintios.

Gracias por leerme y hacer eco de mis notas y escasas ideas. El pasado lunes le di un puñado de frases célebres, las cuales circulan como dominio público. Todo mundo las dice, pero pocos (me incluyo, claro) sabemos de su verdadero origen y procedencia. Y bueno, así debe ser cuando algo pega y es matón: deja de tener autor para hacerse un eco, una voz pública y eterna.

“Dios sufre a los malos, pero no para siempre”: Y contra lo que pueda pensarse, no es una meditación bíblica lo anterior, sino una reflexión de don Quijote de la Mancha cuando le recomienda perlas de conciencia a su escudero don Sancho. “Más vale amigo cerca que hermano lejano”: es una máxima de la Biblia en Proverbios.

“Arriba y adelante”: pues sí, suena a estribillo populista. Lo es, pero no recuerdo si es de Luis Echeverría Álvarez, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón o Vicente Fox. Caray, es intrascendente. Todos son iguales. “Soy extranjero en tierra extranjera”: es la mismísima Biblia en su libro Éxodo. Dicha frase todos alguna vez la hemos utilizado en nuestra vida. Cosa que sí se cumple a cabalidad: no pocas veces somos extranjeros y ajenos en nuestra propia casa.

“Una golondrina no hace el verano”: no, no es Joan Manuel Serrat, tampoco es la Biblia, sino el divino Miguel de Cervantes. “La codicia rompe el saco”: insisto, esta frase bien puede o debe aparecer en la Biblia o en el Corán, o en cualquier libro divino, pero es una frase de Cervantes en su inconmensurable obra.

“Haiga sido como haiga sido”: el anterior dislate o lapsus verbal, creo recordar, fue de Felipe Calderón, pero da igual; cualquier político como Samuel García de Monterrey o Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México la puede pronunciar en sus absurdos y verborrea diaria, con la cual entretienen a las masas de palurdos e iletrados que los siguen diario.

“No hay carga más pesada que la mujer liviana”: ¿Es la Biblia en Proverbios o el Eclesiastés? Pues sí, es Cervantes, pero sin duda está inspirada en la Biblia, porque casi literal aparece en los libros antes mencionados, y claro que don Miguel de Cervantes los leyó en su momento, como buen lector que fue. Es una glosa, pues.

“La detuvieron... con el fin de protegerla”: Es frase o explicación del fiscal/secretario Federico Fernández en el escándalo de la llamada “Lady Relojes” de medio pelo. Sí, a quien se le acabó la estafa, la cual le dejó, al parecer, harta ganancia.

“De un dormido a un muerto hay poca diferencia”: es la sabiduría de don Miguel de Cervantes Saavedra. Y así es esto: alguien las escribe, alguien pule semejantes frases e ideas, se hacen del dominio público y están en boca de todo el mundo.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: Con motivo del asesinato de dos maestras por un muchacho de 15 años en Michoacán, se ha recrudecido el debate sobre el uso de los celulares y la tecnología. Es decir, hace muchas lunas, en este mismo y generoso espacio de libertad que es VANGUARDIA, publiqué lo siguiente: se le debe regalar un celular o computadora “inteligente” a cada muchacho al cumplir... 24 años. No antes. Y claro, debe pasar un cierto examen.

Nota 2: No, no es broma, es lo que pienso. Y se debería legislar en dicho aspecto, y debería haber sido ayer, no hoy. Lo dijo en su momento José Saramago, Premio Nobel él, lusitano: cuando iniciaron los “blog” (hoy ya algo anticuados), todo mundo llevaba uno, pero dijo Saramago, se escribe más... pero peor. Hoy ya ni siquiera se utiliza la tecla. Lo de hoy es sólo imagen y ver los videos más cortos del mundo, porque todo mundo tiene prisa de llegar a ninguna parte.