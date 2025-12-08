Cifras encontradas y perspectivas durante primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

A la incertidumbre histórica de inicio de sexenio, en este año 2025 deben añadirse las ocurrencias de Donal Trump, no tan sólo respecto a aranceles, sino también a la geopolítica y su ilusión de “hacer grande otra vez a Estados Unidos”, lo cual ha provocado desconfianza, no exclusivamente en México, sino en todo el mundo; sólo India y China elevan el promedio de crecimiento global este año con 6.7% y 4.3% respectivamente.

Fondo Monetario Internacional, Banco de México y consultoras internacionales, con indicadores macroeconómicos prevén estancamiento o recesión técnica de la economía mexicana: Producto Interno Bruto crecerá este año entre 0.3 y 0.5%; inflación rebasará 4%; inversión fija bruta se reducirá a mínimos históricos; además, acentuada desconfianza de sectores productivos.

Lo anterior por factores externos, pero, se argumenta, también por errores de política económica y escepticismo generado por la inseguridad y la reforma judicial.

Sin inversión directa no hay crecimiento económico y sin ésta no se genera redistribución de riqueza. La inversión privada tiene tendencia negativa por la incertidumbre señalada. La confianza en la economía ha caído nueve meses consecutivos, con -3.2 puntos en el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza.

Con economía informal de 5.79% del valor agregado bruto (incremento anual de 1.9% al tercer trimestre de este año, 6.07 billones de pesos), la informalidad laboral es elevada en 55.4% de la población económicamente activa, pero con récord mínimo de 2.9% en desempleo.

La pobreza laboral tiene tendencia negativa en -0.8% anual a septiembre, aunque aún 34.3% de la población reside en hogares con rezago social.

Asimismo, permanece la desigualdad estructural: 1% de población acaudalada acapara 35% de los ingresos del país, mientras 10% de personas con más carencias percibe sólo 2% del ingreso.

Sin embargo, valdría revisar otras variables para verificar si nuestra economía tiende a la recesión.

Desde hace 13 m3ses la inversión fija bruta tiene tendencia negativa, con -6.7% anual a septiembre, sin embargo, la Inversión Extranjera Directa al mismo mes tuvo cifra récord de 41 mil millones de dólares (mmdd), con incremento anual de 21.8% en nuevas inversiones (6.6 mmdd).

Al mes de octubre la balanza comercial tuvo superávit de 610 millones de dólares (exportaciones 66.13 mmdd, importaciones 65.52 mmdd); así, en meses recientes el tipo de cambio se ha ubicado alrededor de 18.40 pesos por dólar, con reservas récord de 250.2 mmdd -aun con tendencia de reducción en tasas de interés, 7.25% actual-, lo cual expresa confianza en la economía mexicana.

Aún con la inseguridad -aunque los delitos de alto impacto tienen tendencia a la baja-, a septiembre el turismo extranjero tuvo incremento de 13.9% anual, con 71 millones de visitantes y derrama de 25 mmdd.

Además, se añade la caída anual en –5.04% de remesas, por la política migratoria de Estados Unidos, con impacto negativo en el bienestar de los hogares beneficiados.

Aun que el nivel de precios tiene alzas y bajas (3.61% primera quincena de noviembre), la tendencia inflacionaria es negativa, de ahí la reducción consecutiva de tasas de interés que, eventualmente, podrían impulsar crédito para inversión y consumo.

Así, se estima que el crecimiento del producto interno bruto en este año se ubique entre 0.3% y 0.5% y el próximo año alrededor de 1%, aunque las proyecciones oficiales son más optimistas.

En perspectiva, el impulso económico dependerá de varios factores: renegociación trilateral o bilateral del T-MEC; inversión pública en infraestructura productiva y de transporte; operación oportuna del Plan México, con el recién creado Consejo Nacional de Inversiones integrado por sector público e iniciativa privada; progresiva diversificación del comercio exterior; contención inflacionaria e impulso al mercado interno; acuerdos con sectores respecto a seguridad y reformas legales al uso del agua.

Cifras negativas y positivas en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aún faltan cinco años. Veremos.