Claudia Sheinbaum: ¿Hora de ajustes?

El relevo inminente de Luisa María Alcalde en la dirigencia nacional de Morena puso en modo alerta al conjunto del gobierno Sheinbaum, que prescindiría de tres secretarias de Estado para reforzar el control del partido oficial rumbo a los comicios del próximo año. Al cierre de la semana se daban por hecho cambios adicionales, directamente en el gabinete.

Entre los objetivos inmediatos se inscribe la urgencia de frenar la guerra de facciones que ya domina la ruta hacia el relevo en 17 gubernaturas de estados donde se perfilan dos o más plataformas de candidaturas morenistas, todas con enorme despliegue de dinero y el padrinazgo de figuras nacionales, lo que va desde Adán Augusto López hasta personajes cercanos al expresidente López Obrador, al parecer dispuestos a un juego de vencidas con Palacio. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar —que manejó un presupuesto anual de un billón de pesos—, entraría en lugar de Alcalde Luján, quien sería designada consejera jurídica presidencial. Su titular actual, Esthela Damián, podría igualmente ingresar a la jerarquía morenista vía la Secretaría General, aunque la decisión final no se hallaba hasta ayer confirmada.

Observadores cercanos a estas decisiones abrigan la certeza de que la reverberación política no quedará reducida al ámbito partidista, sino que traerá ajustes adicionales, con alcances tanto en el orden partidista-electoral como en el económico-financiero. La llegada a Morena de Citlalli Hernández y las previstas de Montiel Reyes y Damián Peralta presentan como un elefante en la sala, del que nadie quiere hablar, la figura de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, secretario de Organización, que pareciera lucir no solo aislado, sino con magros resultados ante las tareas que asumió, como las elecciones en Durango y Veracruz en junio de 2025. La actual circunstancia parece alejarlo de la condición de “hombre fuerte” dentro de la organización.

El sentido de alerta que acompaña la recomposición de Morena no es compatible con su triunfalismo con rumbo al próximo relevo de 17 gubernaturas, de la Cámara de Diputados federal, 31 congresos locales y miles de posiciones más. Sí coincide, en cambio, con la debilidad que han cobrado las alianzas partidistas en estados clave y con la referida pugna de grupos morenistas. Un ejemplo claro de lo anterior lo ofrece Baja California, donde la actual gobernadora, la morenista Marina del Pilar Ávila, promueve un abanico de precandidaturas, en particular la de la senadora Julieta Ramírez; de Alfredo Álvarez, quien fuera su secretario de Gobierno, y del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño. Por su cuenta, el polémico exgobernador Jaime Bonilla avala a la exedil tijuanense Montserrat Caballero. Un grupo empresarial, también ligado al oficialismo, entre los que se hallan operadores del consorcio hotelero Vidanta, desea colocar a Luis Cruz, exdelegado del Bienestar. Existen, por último, agrupaciones cívicas entre las que resaltan actores como Alberto Capella y Juan Carlos Hank Krauss.

Este tipo de panorama se replica en varios estados, algunos con aspirantes morenistas que exhiben las huellas digitales incluso de precandidatos presidenciales para 2030. Una dinámica que anticipa choques de trenes. APUNTES: CONCLUYE LA PAUSA CON ESPAÑA La presencia de Claudia Sheinbaum en la cumbre de gobiernos progresistas, en Barcelona, tendrá varios efectos, uno de ellos el fin de la tensión diplomática con España tras el reclamo del expresidente López Obrador para que Madrid se disculpara por la brutalidad de la Conquista contra los pueblos originarios. La reunión de la mandataria mexicana con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y las declaraciones previas (y tersas) del rey Felipe auguran la presencia de al menos uno de ellos en la cena de Estado que Sheinbaum ofrecerá a mandatarios visitantes en vísperas de la inauguración del Mundial de Futbol, y la presencia de ella misma, en noviembre, en una Cumbre Iberoamericana impulsada por Sánchez.

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