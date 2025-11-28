Coahuila: Favorecerá a Manolo Jiménez y Federico Fernández salida de Gertz

Los astros se alinean en favor de Coahuila y del fiscal general, Federico Fernández, con la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer en la mañanera que hace falta mayor coordinación entre la FGR y las fiscalías estatales y que hoy dará a conocer una importante noticia.

Sheinbaum Pardo no estaba contenta con la labor del ahora extitular de la Fiscalía General de la República ante la falta de resultados y de mecanismos de colaboración con las 32 entidades.

Y mire usted que Coahuila es de los estados que trabajan permanentemente con las instancias de seguridad y de inteligencia federales, como lo reconoció el secretario Omar García Harfuch.

Gertz Manero es señalado de obstaculizar las mejoras estructurales propuestas por Omar, lo que ha llevado a la falta de cooperación interinstitucional entre ambos personajes.

Ahora con el arribo de Ernestina Godoy a la FGR, cercana a Sheinbaum Pardo y, por lo tanto, a García Harfuch, éste se convertirá en el supersecretario del actual gobierno morenista.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Manolo Jiménez han logrado establecer una coordinación institucional exitosa en seguridad y en otros rubros, con respeto y cordialidad.

El fiscal Federico Fernández registra una excelente coordinación con García Harfuch en materia de seguridad pública, inteligencia y reforzamiento policial, lo que favorece a la entidad.

En lo dicho, los astros se alinean...

LAS DOS CARAS

Apenas concluyó el segundo informe de Manolo Jiménez, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís voló a la Ciudad de México para estar presente en la reunión senatorial de ayer por la mañana.

También lo hizo la senadora Carolina Viggiano Austria, que acudió la tarde del miércoles al Coliseo de Torreón en representación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Hay que reconocer que la concurrencia recibió con muestras de afecto y cordialidad al ex gobernador de Coahuila, en tanto con la ex primera dama la clase política se vio distante.

Después de todo, uno cosecha lo que siembra...

PONCHAN A PONCHO

Desde la entrada al fraccionamiento Mirasierra, el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Poncho Danao, grabó el jueves por la mañana una invitación a la rifa del aguinaldo de 10 mil pesos.

Lo malo es que el dirigente de MC no supo en qué día estaba y convocó para hoy viernes a acudir por los boletos para ganarse el “aguinaldo de Danao”.

Una cibernauta le aclaró que ayer era jueves y Poncho, en tono divertido, se disculpó y la invitó a acudir al lugar, ayer mismo, de cinco a seis de la tarde, por sus boletos.

Ah raza...

AHÍ TE HABLAN, FERNANDO

Obreros de Altos Hornos de México que marchan por la carretera 57 rumbo a Saltillo, en demanda de indemnizaciones de ley y el pago de salarios caídos, odian al líder del partido México Avante.

Los trabajadores monclovenses acusaron al dirigente político, Fernando Rodríguez, de engatusarlos con falsas promesas de apoyo, a cambio de sus firmas y credenciales de elector.

Algunos de los obreros que apoyan la marcha denunciaron que el abogado castañense sólo los usó para lograr su nuevo partido y aparecer muy contento en el informe de gobierno en Torreón.

Los ex trabajadores de la acería local dijeron que, si Fernando tiene vergüenza y dignidad, les debe algo de comer y de beber para dejar de ser un malagradecido y oportunista.

EL HOMBRE VERDE

El titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, afirmó antes del inicio del segundo informe que el chaleco verde le representa un orgullo y lo usa permanentemente como traje formal y esmoquin.

Pero apenas concluyó el informe, Gabriel se quitó la vestimenta de Mejora y fue con Julión Álvarez para tomarse la foto del recuerdo.

El titular de los mercaditos Mejora ironizó con el uso del chaleco, al señalar que el verde es para diferenciarse de otros colores y dejar saber que este es el bueno.

¿Mensaje en clave para Morena?

DRENAJE PROFUNDO

El legislador morenista, Antonio Attolini, responsabilizó al Ayuntamiento de Torreón de impedir la llegada de recursos federales para la modernización del drenaje pluvial en la perla lagunera.

Attolini Murra aprovechó ayer la comparecencia del secretario de gobierno, Óscar Pimentel, para demandar que el ayuntamiento torreonense cumpla con la manifestación de impacto ambiental.

“El gobierno municipal debe solicitar la manifestación de impacto ambiental, que es uno de los requisitos para liberar los recursos federales y comenzar a rehabilitar el drenaje pluvial”, espetó.

¿Quién le pone el cascabel al gato?