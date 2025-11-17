Se destapa Ricardo Mejía para gobernador en 2029

El diputado federal por el PT, Ricardo Mejía Berdeja, se destapó ayer como aspirante al gobierno de Coahuila para el 2029.

“De una vez se los digo, vamos por la revancha en el 2029, que les quede claro, vamos a transformar la realidad del estado”, espetó el dirigente estatal petista, durante una reunión vecinal.

Mejía Berdeja convocó a los presentes a salir a votar en el 2026 por los candidatos del PT, a diputados locales, y en el 2027, por los aspirantes a las alcaldías.

Ricardo aprovechó el momento para destapar su deseo de contender nuevamente por la candidatura al gobierno de Coahuila.

El legislador federal fue derrotado por Manolo Jiménez, en la elección pasada, y ocupó el tercer sitio, por debajo del fallecido político morenista Armando Guadiana.

CAUSA Y EFECTO

Hace unos días, la regidora saltillense, Ale Salazar, subió un video a redes sociales de un recorrido que hizo por el parque Venustiano Carranza, en la capital coahuilense.

La funcionaria municipal expuso las pésimas condiciones en que se encuentra el parque deportivo y llamó a las autoridades municipales a rehabilitar el paseo público.

El fin de semana, elementos de seguridad pública detuvieron y consignaron ante las autoridades a dos jovencitos que, al interior del parque, tenían su negocio de venta de droga.

El problema del Venustiano Carranza no es cosmético, ni sólo de imagen urbana; en ese lugar hay un tema de fondo que es la inseguridad, y de ahí la ausencia de paseantes.

VELOZ DESMEMORIA

Entre grotesca y cínica resultó la intervención del ex luchador social, Jaime Martínez Veloz, en la protesta del fin de semana en Saltillo, por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El delegado especial de Movimiento Ciudadano en Coahuila se aventó un discurso en el centro de Saltillo para exigir esclarecer las circunstancias de la muerte del sicario que ejecutó a Manzo.

Martínez Veloz, en su calidad de subdelegado de Sedesol en Baja California, fue uno de los organizadores del funesto mitin de Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, en marzo de 1994.

El candidato a presidente de la República fue asesinado de un disparo por Mario Aburto en ese lugar, elegido por Jaime y calificado posteriormente como una trampa.

Jaime nunca exigió ni protestó por el esclarecimiento del crimen, y en cambio medró y vivió políticamente como “viudo” de Colosio Murrieta, al igual que Manlio Fabio Beltrones.

Será por la edad, tal vez por necesidad, pero el “Jimmy” parece que ahora sufre de memoria y lengua de teflón...

¡QUÉ QUEMÓN!

Tras el aburrido partido dominical de la selección de México contra Uruguay, hay que rogar para que Cristiano Ronaldo no le pida referencias a Raúl Jiménez sobre el público lagunero.

Y es que el seleccionado mexicano se fue con amargo sabor de boca, luego de los abucheos e insultos que recibieron los jugadores aztecas por la afición, en el Territorio Santos Laguna.

“Lo que deja triste es jugar de local y que te abucheen, que fuera Vasco, y que le griten pu... al portero, tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos”, lamentó el goleador mexicano.

La selección portuguesa y Cristiano Ronaldo han mostrado recientemente interés en alojarse y entrenar en la Perla lagunera durante el Mundial de Futbol 2026.

Ojalá Ronaldo no pida referencias a Jiménez...

GANA GENERACIÓN CÓNDOR

En Coahuila, la marcha de la Generación Z fue ampliamente superada por la autodenominada Generación Cóndor.

El pasado sábado, ambos contingentes salieron a protestar por las calles de distintas ciudades de Coahuila, por la inseguridad en Michoacán.

En Saltillo, Jaime Martínez Veloz, de 70 años, fue orador en uno de los mítines, y en Monclova, la panista Yolanda Acuña, de 65 años, presidió la manifestación en la plaza del Magisterio.

Pocos, muy pocos jóvenes se vieron en las manifestaciones, pero eso sí, mucha gente madura y adultos mayores del PRI, PAN y MC salieron a protestar.

Lo de generación Cóndor es que dicen que, al terminar los eventos, tanto Jaimito, Yolandita y demás adultos mayores, regresaron a casa, “Cóndolor” de rodillas y “Con dolor de ciática”.

Ah razaaa....