Coahuila: Luis Fernando quiere pelear con Memo Anaya por la alcaldía de Torreón

El senador morenista, Luis Fernando Salazar, aceptó que, ahora que el PAN va sin alianzas electorales, le gustaría contender contra el panista, Memo Anaya por la alcaldía de Torreón.

Anaya Llamas y Salazar Fernández fueron amigos y compañeros durante muchos años antes de que el ahora senador renunciara al albiazul y migrara a la 4T, tras serias diferencias con Guillermo.

En la pasada elección al Senado de la República, Luis Fernando derrotó al exgobernador priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, que tuvo que conformarse con ir de plurinominal.

De Buena Fuente consultó al político lagunero sobre una posible confrontación electoral con su ex amigo Memo Anaya por la presidencia municipal de la perla lagunera.

“Jajaja, por mí encantado”, respondió en tono festivo el representante popular de Morena que ya hizo público su interés por suceder al actual alcalde, Román Alberto Cepeda.

Luis Fernando Salazar se identificó hace días como un fuerte opositor al PRI y acusó al diputado federal, Memo Anaya, de traicionarse a sí mismo y aliarse por conveniencia con el enemigo.

Se aceptan apuestas...

Marketing puro

Un iPhone 17 Pro rifará el Partido Acción Nacional cada mes, entre jóvenes que se afilien al organismo político en su página digital oficial, informó el líder albiazul, Jorge Romero.

Romero Herrera aclaró que el sorteo es legal y los tiempos cambian, pues sus antecesores albiazules rifaban televisores, estufas y refrigeradores para registrar nuevos militantes.

La nueva plataforma política incluye las opciones de “me quiero afiliar”, “quiero ser candidato” y “conócenos”.

El iPhone 17 Pro tiene actualmente un precio en el mercado de 25 mil pesos y es de los más buscados por los jóvenes.

¿Y qué pensará Jorge Romero, obsequiar a los adultos mayores que se registren en el nuevo PAN?

Papelito habla

El Instituto Nacional Electoral determinó que el terreno de la plaza ubicada en la colonia Tierra y Libertad, de Ciudad Acuña, nunca ha sido propiedad del PRD, afirmó Lenin Pérez Rivera.

El líder moral del partido UDC, advirtió que, con esta información, queda demostrado el fraude que el partido del sol azteca pretende ejecutar con una falsa escritura.

Como se recordará, Mary Thelma Guajardo, representante moral del PRD, reclama este espacio con un valor de 10 millones de pesos, para ella y para el PRD ya que lo tiene escriturado.

Ahora Lenin, con papelito en mano, demostró que ni Mary Thelma, ni el antiguo Partido Comunista, ni el PRD son dueños del espacio recreativo de la colonia Tierra y Libertad.

Ese espacio es de todos...

Calladitas, calladitas

Dirán que lo que no fue en tu año, no te hace daño y que su cargo obedece a una alianza pasada, pero lo cierto es que las panistas, Esther Quintana y Mayra Valdés, hoy nadan de muertitas.

La titular de Cultura y la secretaria de las Mujeres en Coahuila llegaron de dedazo a sus respectivos cargos luego de que el PRI y el PAN firmaron un gobierno de Coalición.

Tras el anuncio del líder nacional albiazul de no ir más en alianza con el PRI, Esther y Mayra se encuentran en la disyuntiva entre la convicción política y el sueldo pachón.

El idealismo y el dinero se fueron a pasear un día y pudo más el dinero que el idealismo que presumía, diría la abuela.

Marcha y mitín

Obreros y ex trabajadores de Altos Hornos de México realizarán este día una marcha-mitín en Monclova para reclamar el pago de indemnizaciones y salarios caídos.

La movilización saldrá del Merco Carranza quemado, partir de las nueve de la mañana, hasta llegar a la plaza principal, donde se realizará un mitín informativo.

Según Juan Ruvalcaba, representante de los ex trabajadores, la marcha será pacífica y ya fueron invitados el líder del PT, Ricardo Mejía Berdeja, y los diputados morenistas de Coahuila.

Pasa razaa...