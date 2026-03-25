¿Educación?, ¿vivienda?, ¿ingresos? (Parte dos)

La promesa de educarse para vivir mejor es, para la mayoría de los mexicanos... una mentira.

El salario mínimo es de 9 mil 582 pesos al mes. 13 mil 409 si vives en la frontera.

Y sí, ha crecido como nunca en los últimos años, pero subir el salario mínimo es como tratar un síntoma y no la enfermedad.

Segunda.

La ley y la realidad son dos cosas distintas.

El 55 por ciento de la población ocupada en México trabaja en la informalidad. Sin contrato, ni prestaciones. Es decir, sin ese salario mínimo “garantizado” por la ley.

¿Entonces?

Según el INEGI, el ingreso promedio mensual real es de apenas 7 mil 400 pesos mensuales. Eso es 2 mil 100 pesos mexicanos menos que lo que marca “el piso” legal.

Ojo. El precio de la canasta básica en marzo es de 2 mil 088.00 pesos mensuales (hecho ¿curioso?).

Tercera.

La fractura silenciosa.

Tu poder adquisitivo se evapora año con año. Esa es la realidad. Lo que mil pesos compraban hace un año, mil pesos no compran hoy.

La inflación afecta a todos, formales e informales por igual.

¿A qué voy con esto?

A que los mexicanos trabajamos más -o lo mismo-, pero ganamos menos. A menos que hayas recibido un aumento, ya lo sentiste.

Cuarta.

La víctima invisible.

El recién graduado que sale de la universidad con un título, sueños y un sueldo de entre 8 y 13 mil pesos mensuales.

Lo que no sabe todavía es que, para poder comprar una casa de 83m2, a un precio promedio de 1.8 millones de pesos, tendría que destinar el 100 por ciento de su salario mensual, durante 15 años, al pago de la misma.

Sin intereses, claro.

Ah. Un pequeño detalle. El banco lo voltea a ver sólo cuando genera cerca de 30 mil pesos mensuales.

Antes de eso, no.

Quinta.

Por eso el desinterés.

Por eso la apatía, el odio y hartazgo generalizado que se siente en la calle.