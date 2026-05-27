Infraestructura. Movilidad. AIFA

A veces el trabajo bien hecho pasa desapercibido. Sin aplausos, sin discurso, sin foto oficial.

A veces el trabajo bien hecho es eso y ya: una cosa que empieza a funcionar.

Pues resulta que en marzo de este año, el AIFA (o “CHAIFA”, como todavía le dicen algunos) fue la aduana interior que más recaudó en el país.

Recaudó más que el AICM, Puebla, Toluca y Guadalajara. Más de 16 mil millones de pesos en un solo mes.

Y ahora, además, ya tiene conexión ferroviaria directa con la Ciudad de México: el Tren Felipe Ángeles, que conecta Buenavista con el AIFA; inaugurado en abril de 2026.

Entonces sí: se puede seguir discutiendo el aeropuerto. Se puede criticar su planeación, sus costos, sus tiempos, su uso o su narrativa.

Pero también hay que decirlo completo: poco a poco, esa infraestructura empieza a operar como debe.

Segunda.

La infraestructura no se juzga como meme.

Durante años, el AIFA fue tratado como chiste nacional. Y algunas críticas eran válidas. Un aeropuerto sin conectividad suficiente, con baja operación y con una conversación pública cargada de propaganda y burla, evidentemente iba a generar rechazo.

Pero las obras de infraestructura no se entienden bien cuando se analizan solo desde el enojo del momento.

Una carretera, un tren, un aeropuerto, una aduana o un puerto no existen para dar resultados bonitos en Twitter al día siguiente de inaugurarse. Existen para reorganizar flujos: de personas, de mercancías, de inversión, de tiempo, de impuestos, de desarrollo.

Y eso tarda.