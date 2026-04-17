La IA y la educación: El mundo que ya está escribiéndose

El miércoles, la Secretaría de Educación Pública presentó la encuesta más grande del mundo en su tipo: un millón y medio de estudiantes y 166 mil docentes —mujeres y hombres— de universidades mexicanas respondieron sobre su uso de inteligencia artificial. Los datos son brutales. Ocho de cada diez jóvenes la usan para redactar textos académicos. Más del 60% la utiliza cotidianamente. Y entre las cifras, una que me detuvo: nueve de cada cien estudiantes —más de 91 mil jóvenes mexicanas y mexicanos— recurren a ella para hablar de ansiedad, tristeza o estrés, o para preguntar si necesitan ayuda psicológica. El propio secretario de Educación llamó al ChatGPT “el gran psicólogo de nuestros tiempos”.

Mis hijas e hijo todavía son chicos. Ninguno ha escrito un ensayo universitario ni ha abierto el chat a las tres de la mañana para preguntarle cómo se llama lo que está sintiendo. Pero esta semana, cuando leí los datos, entendí que el mundo en el que van a crecer ya está escribiéndose sin ellas y sin él.

No es un titular, es un diagnóstico. En las universidades del país se están produciendo dos fracturas al mismo tiempo. La primera es visible: el ensayo —ese ejercicio humano de ordenar el mundo con tus propias palabras— dejó de ser exclusivamente humano. La segunda es más íntima: decenas de miles de jóvenes están trasladando su bienestar emocional a una máquina que nunca se cansa, que nunca juzga, que está disponible a las tres de la mañana y que responde con el tono exacto que uno quiere escuchar.

Esos 91 mil no llegaron al chat por capricho. México vive una crisis silenciosa de salud mental juvenil: de acuerdo con el Inegi, en 2024 se registraron 8 mil 856 suicidios en el país —un promedio de 24 al día— y entre 2014 y 2024 la tasa nacional pasó de 5.1 a 6.8 por cada cien mil habitantes. Lo más alarmante está en los jóvenes: la tasa de suicidio en adolescentes de 15 a 19 años se disparó 114% entre 2017 y 2022, según datos del propio Inegi sistematizados por la UNAM. Estudios de la Facultad de Psicología de esa misma casa de estudios estiman que nueve de cada diez jóvenes mexicanas y mexicanos presentan síntomas de ansiedad, depresión o estrés, pero no acceden a servicios de salud mental. No es que las muchachas y los muchachos prefieran una máquina: muchas veces la máquina es lo único que contesta.

Entiendo por qué ocurre. Es más fácil escribirle a un algoritmo que a un padre ocupado, a una madre cansada, a un maestro saturado, a un terapeuta que cuesta lo que muchas familias no tienen. La inteligencia artificial llena un vacío que nosotros —la generación adulta, las instituciones, las familias— dejamos abierto. El dato no acusa a los jóvenes. Nos acusa a los demás.

Aquí la discusión deja de ser tecnológica y se vuelve cívica. Una democracia necesita ciudadanas y ciudadanos capaces de pensar por cuenta propia: de argumentar, de dudar, de equivocarse por escrito, de sostener una idea incluso cuando no tiene likes. Si desde la universidad delegamos esa capacidad un sistema automatizado, ¿con qué vamos a dialogar mañana? ¿Con qué voz propia vamos a votar, a marchar, a exigir? La pregunta que plantea la autoridad educativa es legítima —qué evaluar, cómo enseñar— pero debajo hay otra más honda: qué tipo de ciudadanas y ciudadanos estamos formando cuando el debate y el control de emociones emigran al mismo lugar.

Los y las jóvenes resuelven sus tareas con IA mientras sus escuelas todavía discuten si es trampa. O las escuelas prohíben celulares en clase porque no encontraron otra forma de recuperar la atención. Ninguno de los dos extremos funciona. Prohibir es ingenuo; abandonar es irresponsable. En medio hay un trabajo que no puede subcontratarse: sentarnos con quienes nos rodean —hijas e hijos, sobrinas y sobrinos, alumnas y alumnos, amigas y amigos— y preguntarles qué están pensando, qué están sintiendo, a quién le están hablando cuando nadie los ve.