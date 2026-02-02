La moda y el comportamiento social

En una reciente entrevista con el experto en moda Manu Castillo, en el programa de radio de Fernanda Familiar, se abordó el tema de la alta costura y las reglas que imperan en este mundo. Una visión interesante sobre la manera en que se van desarrollando las tendencias de la moda a lo largo del planeta.

Lo que pudiera parecer un tema baladí para algunos, se convierte en una referencia de interés. Lo es en virtud de la forma en que se mueven las tendencias de la moda, pero principalmente por la forma en que se originan y por lo que ello puede llegar a significar en el plano social.

TE PUEDE INTERESAR: Con la presencia del invierno

Creo que uno de los ángulos significativos abordados en el programa radica en el hecho de que, para perfilar las tendencias, un grupo de personas definidas como “cazatendencias” tienen como encomienda elaborar un análisis y una investigación de ciertas comunidades.

Viajan por representativos puntos del mundo en donde conviven con la gente y analizan sus gustos, sus preferencias, modos de vestir y hasta las comidas que se acostumbran, así como la forma y el tiempo en que las realizan, junto con otros comportamientos.

Se instalan en una y otra población por meses, y al final del recorrido escriben un reporte en el cual presentan un perfil de los grupos sociales analizados.

A través de ese reporte es posible visualizar cómo podría armarse la tendencia en un futuro cercano. El tema interesa al mundo de la moda, pero nos habla de comunicación social, del cómo se entrelazan las sociedades y qué generaciones las integran. Asimismo, la forma en que estas generaciones toman de las pasadas y por qué lo hacen.

La moda está inscrita en un medio social, en la serie de circunstancias que lo definen, qué es lo que se juega en su momento en el contexto y las condiciones de la época en particular.

Resulta de interés observar el camino que siguen los denominados cazatalentos, el tiempo que se dan para elaborar los reportes que retratan el ambiente social y determinan corrientes en el vestir que prefiguran formas de ser.

Ahora vivimos una época en donde tanto está bajo el escrutinio y el cuestionamiento; la mirada, el resultado de los procesos. Es de gran interés esa sociología de la ropa a la cual se refiere Manu Castillo, el momento específico que con ello se expresa el ser humano.

Las pequeñas comunidades, las grandes sociedades, están bajo el atento examen de los escrutadores que en su momento regresan a ellas con propuestas de una vestimenta con significado social.

De esta manera, volver a la década de los ochenta no es casual. La música, la ropa y las tendencias en la moda de los objetos mismos nos hablan de una sociedad que regresa a los momentos que no se vivieron, pero se trata de una nostalgia instalada en el imaginario colectivo.

TE PUEDE INTERESAR: Con la presencia del invierno

¿Qué tipo de sociedad se integra luego de los escrutinios en los que participa ofreciendo su personalidad, dando todo de sí en las pruebas?

El análisis sociológico de los comportamientos define a un tipo de individuo y comunidad en una época determinada. ¿Qué nos quieren decir los colores empleados, las tendencias de moda, las formas de conducirse tomando del pasado elementos que lo determinan?

Más allá de la moda, lo que ésta sugiere y lo que podemos extraer de la interpretación de sus símbolos nos ofrece un gran abanico para entender las características de los grupos sociales y los procesos por los que atraviesan; sus circunstancias y la toma de decisiones en una etapa definida.

Un tema fascinante que coloca al ser humano en el centro de la explicación de su propio comportamiento. En su yo y su circunstancia, como diría el filósofo José Ortega y Gasset.