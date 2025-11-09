Lotería política

La tradicional lotería cambia sus cartas en este desgarriate político que es nuestro país entero y sale y se va corriendo con:

LA PROTESTA.- Campesinos de Sinaloa, Sonora, Veracruz y principalmente de la región de mis paisanos de adopción del Bajío, salieron a protestar por los precios de la tonelada de maíz, misma que ha sido castigada desde hace años y ya ni con subsidios, resulta provechosa.

El cierre de carreteras fue suficiente para que el gobierno tuviera que echar mano de otro apoyo económico por tonelada, sin embargo, uno de los líderes campesinos desenmascaró la trastada.

Se trata de las empresas productoras de maíz industrializado, principalmente Minsa, propiedad de la consejera presidencial Altagracia Gómez, quien establece precios de compra leoninos de tal manera que hace necesario un subsidio, en un juego siniestro en donde los productores de harina de maíz y derivados se llevan ganancias inimaginables.

Otra de los acuerdos por debajo de la mesa de la 2T (del PRI al PRD, la 1era, y del PRI a Morena, la segunda). No hay razón.

EL ATAQUE.- La muerte del comandante Pluma acontecida en un patrullaje en el norte del Estado, ante el reporte de una irrupción del crimen organizado en una brecha fronteriza, deja muchas dudas relacionadas con los últimos movimientos internos a través de los cuales fue removido de las de “ya”, el Comandante Jaguar por aquello de la suspensión de su visa, se dice como una muestra de que sólo él, podía tener a raya a los malosos. Todo lo grande tiene su duda, decían los antiguos.

EL MANOSEO.- Después de la crisis generada por el homicidio del alcalde de Uruapan, se afirma que los asesores de la presidente Sheinbaum le sugirieron un baño de pueblo y la hicieron salir con la mínima protección de Palacio rumbo a la SEP en la capital del país.

Ahí fue objeto de un manoseo por parte de un sujeto en estado de ebriedad, suceso proyectado a través de un video muy profesional en las redes sociales. De inmediato las especulaciones de un montaje y aun cuando esto pueda o no ser probable, lo que queda en evidencia es la grave falla en su equipo de seguridad que permitió ese acercamiento que pudo ser evitado como en antaño, con un fregadazo en el mero hocico propinado por el Estado Mayor Presidencial.

EL HOMICIDIO.- Cobarde fue el asesinato por la espalda en un acto público del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, anterior miembro de Morena y después independiente, que había iniciado una campaña solitaria en contra de los criminales en su municipio.

Su estrategia había sido la de unificar al pueblo en contra de los malandrines y llegando a ordenar el abatimiento de miembros del crimen organizado con buenos resultados en su pueblo en lo que hacia a robos, secuestros, extorsiones y venta de droga.

Solicitó el apoyo del gobierno federal y le enviaron 200 guardias por 3 semanas y luego se los retiraron, en el momento de su homicidio se supone que 14 guardias nacionales (de esos que se la pasan viendo celulares en sus patrullas último modelo) vigilaban el perímetro desde donde se les pelaron 3 sicarios y abatieron al alcalde.

Una revolución ha iniciado en Michoacán con este suceso de la que forman parte ciudadanos y estudiantes, hartos de la falta de respuesta ante el actuar impune de los criminales. Surgiendo el movimiento del sombrero y para los incrédulos en el mismo, se dice que hay escasez de ese articulo en México y la popularidad de la presidenta cayó 1.89% en solo tres días. Fuera más, diría el primo Jorge.

EL SAQUEO.- Cada día es mas evidente el inmenso saqueo perpetrado por Carlitos, el que le cargaba el maletín y el que le organizaba las carnes asadas, del patrimonio del fondo de pensiones de los trabajadores de la sección 38.

Las consecuencias, la escasez de recursos para hacer frente a los compromisos de pago a los pensionados.

Después de la cuarta ocasión en la que se reúnen Pimentel y Osvaldo Aguilar con los miembros del MaSSS (no de la dirigencia del SNTE sección 38) los avances son pingües porque hay muy buena disposición (dicen) de Pimentel, pero no hay dinero por lo que queda en puras habladas.

Y buena con LA MUERTE.- Gentil dama que se apareció en el Palacio Rosa y a través de su festival, liberó el edificio que había sido sitiado por otra cara de difunto atufado de cruel memoria. Enhorabuena para los organizadores de ese gran festival de la Plaza de Armas de Saltillo y su centro, que devolvió al pueblo a través de la cultura, su edificio público.