Mensaje de sustos y esperanzas

Circulan en internet unos mensajes aterradores y otros untados de esperanza.

Los cócteles de información y desinformación tienen diferentes combinaciones. Los hay que están siguiendo la autopista de la intimidación. Compiten con anuncios y noticias de acontecimientos desastrosos o amenazadores.

Los que giran alrededor de las murallas de Jerusalén extienden un elenco sobrecogedor de sucesos extraordinarios, milagrosos, sorprendentes, en cielo y tierra.

Los tiempos actuales, ya catalogados como de profecías cumplidas, lapsos previos a recta final, se describen con hechos telúricos: arrasadoras inundaciones, terremotos salpicados en todos los rumbos y el arranque de nuevas y más graves pandemias.

La multiplicación y hacinamiento de conflictos bélicos y de armisticios endebles, disfrazados de “paz eterna”, con fuegos que siguen vivos, en brasas de fácil flama. Los endeudamientos y parálisis financieras y los dictámenes judiciales, que sentencian en lo civil a mandatarios ladrones y en lo eclesial a consagrados sacrílegos recobran presupuestos y reparten restituciones.

Se publican escritos milenarios recién descubiertos, con descripciones y hasta cronologías que señalan tribulaciones, podas y pruebas, coincidentes con fechas contemporáneas. Se revelan visiones de penurias y catástrofes que no se presentan como amenazantes, sino como despertadoras.

El susto recae sobre los despistados, los corruptos, los abusivos, los depredadores, los embarrados de mentiras e hipocresías, los voraces devorados por la ambición.

PURIFICACIÓN PARA REGENERACIÓN

Y, en contraste, hay brotes esporádicos de esperanza de un renacimiento, de una sanación desde la raíz, de una forja de madurez que aprovecha los vientos contrarios para ganar altura y los obstáculos para tener aprendizaje y progresar en fortaleza.

Desde la fe, se avizora la etapa de gran tribulación que desemboca en prosperidades y victorias, precursoras de un tiempo esplendoroso de humanización y creciente espiritualidad. Saludan el fin del mundo después de la segunda venida gloriosa de El Salvador.

Sólo los que perseveren en la perversidad no aprovecharán la gran oportunidad de conversión y apertura plena a la salvación que se acerca.

HACER RODAR

Ya la rueda ha sido inventada.

Ya se destina a girar bajo una carga. La impulsa la mano humana que empuja. A alguien se le ocurre atar el carretón a una bestia y ya rueda la carga por tracción animal. Se descubre el motor a explosión y Ford mete los caballos dentro, y el avance se da por tracción interior.

Se usa el riel y el vapor, la gasolina y el diésel, y no falta quien aproveche los polos unidos de la electricidad. Sobreviene el impulso por hidrógeno y México acaba de estrenar su automóvil impulsado con agua de lluvia. Se podrán multiplicar en el mundo los carros con sed y se aprovecharán los aguaceros para un rodar barato y sin contaminación.

TÉ CON FE

-¿Por qué son buenos estos tiempos últimos?

-Porque caerán ídolos que apartaron al hombre de su Dios. Porque los engañados y los de soberbia terca sufrirán, y los sencillos, de corazón sincero, tendrán conversión para alcanzar la salvación que traerá Cristo al llegar glorioso.