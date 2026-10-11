Morena, 15 años de qué...

Fue una amiga querida, priista de cepa, de las que verdaderamente están convencidas de que el PRI representó un gran beneficio para México durante el siglo pasado; de las que se entristecen frecuentemente, pero también se ponen fúricas por lo que llaman “el lento entierro” de su partido a manos de “Alito”, quien suelta la provocadora pregunta:

Yo la entiendo, trato de ser empático con su orfandad: en veinticinco años perdió todo lo que tenía como hogar político. Todo. Al estar casi desahuciado el PRI, ella se quedó sin casa, sin padre, sin madre, sin recursos, sin vehículo, sin helicópteros, sin aviones, sin choferes, sin guaruras, sin viáticos, sin presente ni futuro político. Su marca (PRI) quebró estruendosamente y nadie en su sano juicio invierte ahí. Y eso cala, taladra mucho porque ella sabe que, salvo que ocurra algún milagrito electoral aquí y allá (¿tal vez Nuevo León en 2027?), su otrora partidazo se convirtió en un organismo testimonial en los procesos electorales federales. Por culpa de Morena, el PRI, tentáculo de Estado, ya no existe; ahora es, a lo mucho, fuerza estatal (que no es lo mismo) en Durango y Coahuila y competidor municipal en algunas ciudades (gobierna sólo 265 municipios, poco más del 10 por ciento).

Por eso la iracundia contra Morena, porque ese partido-movimiento fundado y expandido por Andrés Manuel López Obrador y luego afianzado por Claudia Sheinbaum le quitó políticamente todo lo importante que poseía en tan sólo quince años: de la nada, en tres lustros la 4T gobierna ya en 23 estados y su aliado, el Verde, en 1. Son 24 entidades que dejaron en el camino al priismo (en algunos casos también al panismo), lo abandonaron para abrazar fielmente el lopezobradorismo y luego el morenismo que comanda Sheinbaum, el claudismo, si usted quiere. El resto de los estados son gobernados por el PAN (4) y Movimiento Ciudadano (2). Es todo. Casi migajas. Y en términos municipales, la marea guinda no se detiene: Morena con sus aliados ya gobierna algo así como en el 45 por ciento de los municipios.

Lo único que está sucediendo hoy es que algunos sectores, como los periodistas críticos e independientes, estamos tratando de contener las tentaciones autoritarias de Morena para que su decadencia prematura no vaya a desembocar en que la (ultra) derecha mexicana le empiece a gustar y a parecer factible a una parte de los ciudadanos y surja un nuevo Vicente Fox, un Bukele mexicano, un Trump nacional, un Bolsonaro o un Berlusconi azteca.

No es descabellado; ya tenemos a un Ricardo Salinas Pliego de miedo, que naturalmente no ganará en 2030, pero bastaría una larga secuencia de más abusos e insensateces de otros hombres y mujeres de Morena (como los Andy, los Noroña, los Adán Augusto, los Barredora, los marinos huachicoleros, los Ovalle y los nuevos alcaldes y góbers preciosos, nuevos ricos o presuntos criminales) para que en 2036 la ultraderecha mexicana renazca como ya sucedió en prácticamente toda América Latina (además, ¿no son Nicaragua, Venezuela y Cuba regímenes autoritarios?).