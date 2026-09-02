Morena y sus hijos desobedientes

Ahora a Morena le crecen los hijos desobedientes. No porque aspiren a la Presidencia (con la singular excepción de Andrés López Beltrán ), sino porque los rebeldes corresponden a intereses diversos; todos convergen en debilitar a la presidenta Claudia Sheinbaum . Así, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña reclama el ungimiento de Higinio Martínez como presidente del Senado , quien ofreció un mensaje sensato y consecuente con el cargo a desempeñar.

Felipe Calderón hizo argumento y virtud la tesis del “hijo desobediente”. Construyó su candidatura con la convicción de que no sería apoyado por Vicente Fox , quien se inclinaba por Santiago Creel . Le funcionó a Calderón, quizás por el desencanto de propios y ajenos ante la frustrada expectativa que se tenía de Fox, quien fue, por mucho, mejor candidato que presidente.

Noroña considera que no sólo es un retroceso, sino una indebida concesión a la oposición, como si la Mesa Directiva del Senado, cuya tarea es representar a la pluralidad, también fuera territorio de conquista para un partido que obtuvo 43 por ciento de los votos (según la elección de diputados). Así piensa Fernández Noroña, y no está solo.

Nadie debiera espantarse por el ejercicio del derecho humano al pataleo cuando las cosas en política no resultan, particularmente en la selección de candidatos. La operadora de la Presidenta, Citlalli Hernández, resuelve con habilidad y pragmatismo, pero también haciendo valer el interés de Sheinbaum, hasta donde se puede; a veces, en algunos estados y municipios, no da para mucho o ni para poco. No será fácil transitar la definición de candidaturas por la bicefalia que padece Morena.

La analista afín al régimen, Viridiana Ríos, quien se esmera en la innecesaria aclaración de que su opinión es propia y de nadie más, ha elaborado el argumento desafortunado –para la causa que representa– de que Morena es una suerte de franquiciatario. Según su tesis, el partido pone en suerte las franquicias en el territorio a partir de consideraciones electorales –supuesto nuestro– y no de la representación doctrinaria o proyecto moral. Desafortunado, porque la eficacia electoral en estos tiempos depende en mucho del dinero, que convoca a la desviación de recursos públicos, si no es que de origen criminal, sea de futuros proveedores o cárteles de las drogas. Implica así –y tiene razón– que el partido sea indebidamente representado, digamos, por delincuentes, idea no de la analista Ríos, sino de quien escribe.

El síndrome del hijo desobediente viene de los privilegiados que se sienten amenazados por el peso de sus errores o fechorías. Tal es el caso de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, a quienes el obradorismo elevó al cielo en Sinaloa, y ellos se hicieron del aparato político con sentido patrimonialista y negociaron con delincuentes de alto calado. El gobernador y su favorito pretendieron regresar por lo que, según su entender, les pertenecía, muy probablemente con el apoyo explícito o virtual de López Obrador, decidido a doblar la apuesta por lo que viene desde el exterior; cierto, no tuvo la venia de la presidenta, que es quien los ha protegido. No resultó porque los hijos desobedientes no entienden, al menos en estos casos, los estrechos márgenes de maniobra de la Presidenta y del país frente a la embestida judicial de EU.

El hijo pródigo que decantó en desobediente fue Andrés López Beltrán, quien resolvió suicidarse políticamente. Ante el retiro de su visa respondió con furia precipitada. Y así como Rocha debió cruzar señales con su promotor, el hijo igualmente debió hacerlo; el texto de su escrito a Trump, en forma y fondo, es muy semejante al que escribiera su padre al mismo destinatario meses antes.