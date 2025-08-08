Murales y muros: el arte callejero como relato de ciudad

Disfruto enormemente caminar. A veces lo hago por las calles y avenidas de la ciudad en la que me encuentro; otras, me alejo del bullicio urbano para disfrutar los paisajes que la naturaleza ofrece. Muy rara vez me arrepiento de una caminata. Por el contrario, en la mayoría de las ocasiones, abre una puerta al descubrimiento. Voy, así, ampliando mi mundo y los seres que habitan en él. Por eso dedico tiempo, en cantidad y en calidad, a mis recorridos a pie. Evito, a toda costa, el encierro y la rutina.

Durante mi más reciente recorrido por Centro y Sudamérica, hubo algo que encontré en prácticamente todas las ciudades que visité: murales callejeros, muchos de ellos de una belleza sorprendente. Obras que, por su calidad técnica, su riqueza estética y la potencia de sus mensajes, pueden considerarse dignas continuadoras de aquella gran tradición pictórica que en México tuvo a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco como sus principales exponentes. Pero a diferencia de aquellos muralistas clásicos, cuyos lienzos eran las paredes de edificios institucionales o grandes obras públicas, los artistas urbanos de hoy intervienen espacios más diversos: muchas veces, barrios populares o fachadas que antes pasaban desapercibidas.

TE PUEDE INTERESAR: La amabilidad atenta como patrimonio invisible

Sé que en gustos se rompen géneros, pero en lo personal prefiero aquellos murales que se muestran con orgullo como expresiones auténticas del lugar en el que quedaron fijados. No sólo por las temáticas que abordan —comunidades originarias, leyendas locales, personajes del barrio, denuncias sociales—, sino por el trazo, la paleta de color y la forma en que el muro se integra al entorno. La belleza y el cuidado con que están realizados hacen evidente que no son actos clandestinos, sino obras que cuentan con la anuencia —y muchas veces con el respaldo activo— de autoridades o propietarios. Esa legalidad, lejos de restarles fuerza o frescura, les da legitimidad y la promesa de una mayor permanencia.