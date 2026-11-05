Paliza a Trump, (mal) consuelo de Sheinbaum

Desde el martes por la noche, cuando se confirmó que el presidente Donald Trump y su partido fueron brutalmente apaleados por la oposición, en el régimen mexicano circula lo que en mi opinión es una falsa esperanza: la derrota de Trump es un triunfo de Morena porque ya va a dejar en paz a los narcopolíticos.

Demócratas y republicanos en Estados Unidos están peleados por todo, excepto por dos cosas: China y México.

Una primera respuesta desesperanzadora para el régimen la ofrecen muchos analistas americanos que dicen que, derrotado en política interna, Trump tendría todos los incentivos alineados para dedicar a la política exterior la segunda mitad de su último mandato. Y que ahí desahogaría todo su coraje y doblaría todas sus apuestas (el combate de los narcos mexicanos, entre ellas).

Pero más allá de eso, la embestida de Trump contra los narcopolíticos mexicanos nunca ha sido impugnada por la oposición de Estados Unidos. Es más, han sido medios de comunicación de marcada línea crítica al gobierno los que han revelado los grandes escándalos de la narcopolítica de Morena: The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times y ProPublica.

SACIAMORBOS

1) Parece que el gobierno mexicano dejó que se escapara el contratista favorito de Guadalupe Taddei. Hay reportes de que vieron en Buenos Aires, Argentina, a José Alfredo Hernández Casillas, acompañado de una persona de nombre Daniel Durán, a quien se ubica como su operador financiero.

2) En el Gobierno Federal a nadie sorprendió el video de Andy López Beltrán.

Me cuentan fuentes oficiales que el junior de López Obrador contrató a una agencia auditora privada para realizar una revisión exhaustiva de todo lo que podía conectarlo legalmente con Amílcar Olán, una suerte de “due diligence” en las entrañas de “El Clan”.