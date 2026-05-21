Parecidos... Nunca iguales

Top 10 de cosas que sólo hace la gente muy pobre y la gente muy rica:

No es mi lista definitiva. Está sujeta a cambios (si usted sabe de otra actividad que toque los extremos de las clases sociales, ¡compártalo con nosotros!).

De hecho, debemos hacer desde ya una mención honorífica, pues recientemente descubrimos otra coincidencia entre las clases mejor acomodadas y los grupos más, más, pero de veras más vulnerables.

Es un clásico que entre la gente acomodada (empresarios, juniors, nepo-babies e incluso panistas de medio pelo con ínfulas de clase) se perciba deseable la posible intervención del gobierno norteamericano (hoy bajo las órdenes de un errático Donald Trump) en nuestro país.

Se habla no sólo de injerencia en lo político, lo económico y lo legal, sino de una incursión militar para llevarse a cualquier indiciado por narcoterrorismo, ya sea narco u operador en el servicio público.

Y he aquí que en la Nación Petatiux consideramos que sería terrible cualquier operación en nuestro territorio, por más que nos estremeciera hasta el orgasmo ver a un grupo de US Marines cargándose en un avión Hércules a un Noroña, un Adán Augusto o cualquier otro tabasqueño destacado.

Las implicaciones de un evento así serían desastrosas, catastróficas, tanto en lo social como en lo económico, por no mencionar que decapitar una hidra como son los cárteles sólo hace que le surjan tres o cuatro cabezas más, que pronto entran en conflicto para desgracia de todo el que esté cerca.

No, amigo empresario, querida tía panista, la intervención de tropas estadounidenses es lo último que queremos, no importa cuánto lo anhelemos. Y ustedes deberían saberlo si se supone que fueron a la universidad.

Ahora bien, en días recientes, a raíz de la crisis humanitaria que viven las comunidades indígenas de la Sierra de Guerrero, desplazadas por la violencia de una vieja disputa entre bandas criminales y ante la total inacción e indiferencia del gobierno mexicano, la idea de las tropas yanquis como un “Deus ex Machina” que solucionaría todo se hizo presente casi por necesidad.