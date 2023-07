Pobreza y vacaciones

Acaba de iniciar el periodo vacacional y se siente de inmediato la alegría desbordada para la gran mayoría de los mexicanos que en esta época, pueden darse el lujo de ir a visitar a los parientes a otras ciudades para “cambiar de aires”, ir a una playa a tirarse al sol y “olvidarse de los problemas” o quienes van a destinos de montaña a buscar la naturaleza para respirar aire puro. Sin embargo, pocos o casi nadie pensamos en los que realmente menos tienen y pensar en vacacionar para ellos es simplemente un sueño o eso parecería. No tienen dinero para hacerlo porque su pobreza es tal, que no pueden ir más allá de los límites municipales.

En este caso, me concentraré en la pobreza laboral que es aquella que se da cuando la persona trabaja, pero solo le alcanza para comer y eso, con muchas limitaciones. El 37.7 por ciento de los mexicanos que trabajan se encuentran en esta situación de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La misma organización sostiene que el salario laboral per cápita de este sector de la población asciende a la desoladora cantidad de 3058.60 pesos mensuales (primer trimestre de 2023), que bajo las condiciones actuales de inflación, a finales de año alcanzará todavía menos para comprar lo más básico.

Analizando las cifras anteriores ya se pueden sacar las primeras conclusiones de porqué México es un país de pobres, aclaro, no pobre. Piense usted que lee esta columna y tiene acceso a cuando menos los servicios básicos, acceso a internet, telefonía y come en la calle una que otra vez. Ahora piense en cómo sería su vida y la de su familia con un ingreso disponible de tres mil pesos para dejarlo en números cerrados. Si solo el pago de energía eléctrica y agua le quitarían trescientos pesos, piense qué podría comer, dónde podría vivir, la educación que podrían tener sus hijos, etc. De vacaciones mejor ni hablamos con estas tribulaciones que proporciona un salario tan bajo.

México sigue viviendo una situación complicada, ya que por un lado los gobiernos han encontrado en la pobreza, como dicen los que saben, un botín político que sirve para sus aspiraciones de poder. Para completar esta perspectiva, solo mencionar que de los 35 millones de hogares en el país, el 71 por ciento recibe al menos uno de los programas para el bienestar propuestos por el presidente López Obrador. Estos programas se diseñan para aliviar la pobreza, al mismo tiempo que ayudan al aparato político. Esto no es nuevo ni exclusivo de México, es lo mismo en todo el mundo, sean países ricos o pobres. Aquí viene lo interesante, la nueva aerolínea del gobierno federal, Mexicana de Aviación, empezará con paquetes vacacionales a pagos pequeños a destinos playeros, precisamente para que los que menos tienen puedan tener sus vacaciones también. Esto no es mentira, usted lo puede consultar en diferentes medios de comunicación en internet y podrá ver que el gobierno mexicano realmente quiere llegar a darle todo a los pobres, y todo significa todo. La pregunta que surge de inmediato es si los que realmente menos tienen y trabajan podrán acceder a este servicio o si al dar el enganche, viajar, y luego no poder pagar, el resto de los mexicanos seremos los que estaremos financiando a esos vacacionistas. No me lo tome a mal, no estoy en contra de eso, estoy en contra de que mis impuestos paguen vacaciones y aerolíneas gubernamentales cuando el Seguro Social se cae a pedazos literalmente, las escuelas están en condiciones deplorables y peor aún, los servicios básicos de los gobiernos estatales y municipales no se puedan mantener porque no hay dinero o sí lo hay pero se dedica a subvencionar aerolíneas para gente que no puede pagar ni un boleto completo en este tipo de servicios.

Vacacionar ayuda al sector turismo, es parte del sistema económico y uno de los más importantes para México. Miguel Torruco, secretario de turismo dijo que el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales fue de 2 mil 835 millones de dólares en enero de 2023. Para dimensionarlo, el sector turismo representó el 7.5 por ciento del producto interno bruto en 2022. El que más personas viajen contribuye al crecimiento del sector, pero hay otros sectores más relevantes que necesitan recibir esos ingresos.

Los pobres que trabajan se encuentran en el campo, haciendo trabajos físicos, en las ciudades principalmente en el sector comercio, y habrá otros sectores en donde estos salarios puedan prevalecer. En el resto de la economía es seguro que salarios altos significan una demanda de personal muy calificado, con habilidades y competencias sofisticadas por decir lo menos. Los asalariados de tres mil pesos, tienen un perfil predecible: sin preparatoria terminada, sin capacitación en algún área específica, limitaciones en cuanto lectura y matemáticas y desde luego, provienen de una familia que tiene exactamente las mismas características. Si además es mujer, tiene el doble de probabilidades de tener los salarios más bajos y estar en el sector informal.

La pobreza y las vacaciones nunca habían ido de la mano hasta que llegó el actual gobierno y su aerolínea. Será un experimento para nuestro país que auguro, no tendrá éxito y nuestros impuestos tendrán que pagarlo y con intereses. Mi predicción parte de que los segmentos y las rutas que se manejarán no fueron rentables previamente para otras líneas comerciales. La industria de la aviación es complicada por decir lo menos, en su estructura, administración y competencia. Si desde el principio, se piensa en que debe ser la aerolínea de los pobres, alguien tendrá que pagar y esa cuenta, será cara. Ya dos aerolíneas quebraron en este sexenio, Interjet y Aeromar, y aunque los abusos y la corrupción fueron la parte central del motivo de cierre, tenían conocimientos sobre la industria. Ganar muy poco o ser pobre, ya no será una razón para no irse de vacaciones, así que prepare su traje de baño, reserve su paquete y a disfrutar de la vida. De pagar por el beneficio, ni hablar, ya habrá alguien más que lo hará. A partir de hoy, las vacaciones son un derecho constitucional, bueno poco falta.