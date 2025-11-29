Policías estatales dejarán de revisar a transportistas

Uno de los acuerdos centrales de los transportistas con la Secretaría de Gobernación fue prohibir a los gobernadores del país que instalen retenes de policías estatales en carreteras federales.

Así lo señaló, el líder nacional del Transporte, David Estévez, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, al advertir que fue una de las condiciones para levantar el bloqueo en las carreteras del país.

El dirigente camionero dijo que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a dar esta orden a los gobernantes de las 32 entidades para evitar extorsiones.

Sostuvo que otro acuerdo es la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los transportistas, y advirtió cada vez que un camionero sea asaltado, van a bloquear carreteras.

“Por eso los gobiernos estatales deben exigir a sus policías, dejar de montar retenes y de hacer revisiones de transporte en carreteras federales”, sentenció.

CORREDOR OSO JAGUAR

Coahuila se integró al proyecto turístico denominado Corredor Biocultural Frontera Norte, en el que también participan las entidades de Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.

El recorrido conectará áreas naturales de los cinco estados, como parte de un programa de conservación y desarrollo económico, a través de fomentar acciones culturales y turísticas.

El corredor Oso Jaguar asume estas especies emblemáticas y representativas, para conectar áreas protegidas estatales y federales y crear rutas turísticas y de conservación de la naturaleza.

En el plano cultural, se establecerán recorridos por comunidades nativas indígenas, ejidos y ranchos ganaderos, considerados de interés.

Nuevo León y Coahuila ya firmaron un acuerdo entre sus secretarias del Medio Ambiente, y el proyecto cuenta con el aval de las oficinas de Economía y Turismo, en las cinco entidades.

El Corredor Biocultural Frontera Norte requerirá de una inversión de 20 millones de euros, que serán aportados por la Alianza Alemana de Cooperación, la IP, estados y la Federación.

¿OPERACIÓN CICATRIZ?

El senador morenista Luis Fernando Salazar, se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en una especie de control de daños, tras su reciente foto con Adán Augusto López.

Adán es en estos momentos una persona non grata en Palacio Nacional, y Salazar Fernández lo sabe, pero no puede deslindarse, pues forma parte de su clan político y le debe lealtad.

García Harfuch, según acuerdos, será el gran elector en la selección del candidato morenista al gobierno de Coahuila, y Luis Fernando ya expuso su deseo de abanderar a la 4T. La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, deja en claro que, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, las mujeres tienen prioridad y “llegan todas”.

Según el senador lagunero, durante su charla con Omar, se revisó las estrategias nacionales de seguridad pública, y su implementación en Coahuila.

A como van las cosas, las apuestas de hoy están a favor de la senadora Cecilia Guadiana...

LAPSUS VOLÁTIL

Poco, muy poco, conozco al dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Lostanau, pero siempre lo he considerado un hombre discreto, y un político conciliador, amable y elegante.

Sus adversarios y compañeros en el Palacio Legislativo lo reconocen como un líder político respetuoso, que atiende a todos, que sabe escuchar y por ser un habilísimo negociador.

Por eso extraña su reciente actitud volátil, y la inusual exhibición de un flanco débil, en un hombre con una impecable trayectoria y de grandísima experiencia.

Dalai...

LLEGAN LOS PAISANOS

La caravana de obreros y ex trabajadores de Altos Hornos de México arribó ayer a la capital del estado, luego de caminar varios días desde Monclova.

Los caminantes reclaman el pago de salarios caídos, y una indemnización justa y digna tras la quiebra de la acería monclovense, que los dejó en indefensión económica y laboral.

La demanda es justa, pero la verdad es que difícilmente podrán en el Congreso del Estado y en Palacio de Gobierno resolver sus peticiones, por ser un tema federal.

De perdis, que los escuchen...

