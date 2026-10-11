POLITICÓN: Alertas en materia industrial y laboral rondan a Coahuila

El Consejo Político del PRI en Saltillo convirtió la elección de junio en mensaje rumbo a 2027. Javier Díaz encabezó el encuentro con Carlos Robles , Gabriel Elizondo y Diego Rodríguez. En la capital, el tricolor obtuvo 52.99 por ciento frente a 27.33 por ciento de Morena: casi dos votos por uno. El resultado ofrece una base sólida para organizar la próxima elección. Mientras Morena acomoda aspirantes, el PRI presume números y estructura. La maquinaria -dicen- ya está en marcha.

El morenista Alberto Hurtado fue el primero en registrarse para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Saltillo. Habrá que esperar quiénes más levantan la mano y contra quiénes deberá competir. El registro no lo convierte todavía en candidato a alcalde, pero lo coloca en la ruta. Después vendrá la encuesta, aunque en Morena esas mediciones suelen servir para justificar decisiones ya tomadas. Primero el partido elige; luego aparecen los números para explicarlo.

III. SIN COLORES

Manolo Jiménez y Samuel García gobiernan desde partidos y estilos distintos, pero encontraron en la seguridad un terreno donde conviene entenderse. El Operativo Espejo manda una señal política: la frontera entre Coahuila y Nuevo León no puede administrarse con colores partidistas mientras los delincuentes la cruzan sin pedir permiso. La coordinación fortalece a ambos gobernadores, aunque también los compromete por igual. Si la coordinación funciona en el terreno como se anunció, ambos estados habrán ganado.

IV. ALERTA INDUSTRIAL

Luis Olivares, secretario de Economía de Coahuila, tiene un dato que exige algo más que optimismo. Según el INEGI, la actividad industrial del estado cayó 2.5 por ciento en junio frente a mayo y 6.7 por ciento anual; la construcción se desplomó 24.7 por ciento. Ya no es una cifra incómoda para guardar al final del informe, sino una alerta sobre el rumbo económico. Olivares debe explicar qué sectores, plantas y regiones están perdiendo fuerza. Cuando el motor industrial tose así, subir el volumen del discurso no arregla la máquina.

V. ALERTA LABORAL

Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo de Coahuila, deberá aterrizar el récord nacional del IMSS: 22.9 millones de empleos en septiembre, mientras los registros patronales bajaron 2.9 por ciento anual. El Instituto aclara que un registro no equivale a una empresa ni su baja prueba un cierre. Pero, junto con la caída industrial estatal, el dato obliga a revisar empleos, salarios, turnos y proveedores. El récord nacional luce bien; falta saber si también aparece en las nóminas coahuilenses, aunque todo indica que no es así...

VI. CAJA EN ROJO

Juan Antonio Aguirre Valdés, presidente de Canaco Saltillo, espera que el Buen Fin mejore las ventas; Isidoro García, de Canirac, confía en las posadas. Hay motivos: entre julio y septiembre, comercios afiliados reportaron caídas de 20 a 50 por ciento; negocios del Centro, de hasta 50 por ciento, y restaurantes, de 25 a 35 por ciento. No son cifras de toda la ciudad, pero coinciden: la desaceleración ya llegó de las fábricas a los bolsillos. Cuando todos esperan que el cierre de año los rescate, el problema no parece pasajero.