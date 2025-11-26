POLITICÓN: SCJN frena presidencia ‘sexenal’ en el Tribunal de Disciplina en Coahuila

I. REVÉS

Entre los asuntos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le corrigió la plana al Congreso de Coahuila se encuentra la regla de que la presidencia del Tribunal de Disciplina, del Poder Judicial de Coahuila, podría ostentarse hasta por seis años, compuesto por dos mandatos de tres años. La Corte de Hugo Aguilar dijo que no, y por ello Dulce María Fuentes Mancillas solamente podrá permanecer en el cargo dos años y tendrá que dejar el espacio para que sus colegas, Rodolfo Rábago Rábago y Rebeca Villarreal Gómez ocupen la presidencia, dos años cada uno.

II. CONSUELO

El consuelo que le queda a Fuentes Mancillas es que ella sí podrá disfrutar de una “segunda vuelta” en la Presidencia del Tribunal. ¿Por qué? Pues porque solamente son tres y, al haber sido electos por nueve años, faltarán aún tres por cubrir cuando todos hayan encabezado el cuerpo colegiado. Será, por cierto, la única a la cual le tocará tal privilegio. Eso, desde luego, siempre y cuando no les alcance una nueva reforma en algún momento del incierto futuro.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Desde Torreón, Manolo Jiménez mostrará músculo y narrativa en informe ciudadano

III. INICIATIVA QUE SUMA

En relación con la iniciativa presentada por el diputado morenista Antonio Castro para expedir la Ley General de Economía Circular, nos cuentan que lo relevante no fue sólo el contenido, sino que durante la sesión más diputadas y diputados de todos los partidos pidieron sumarse y suscribieron la propuesta. Lo sucedido no es común en San Lázaro, así que llamó la atención que la propuesta encontrara respaldo transversal. Y no es para menos: en México se generan más de 120 mil toneladas de residuos cada día que no están siendo procesados adecuadamente... de las cuales unas 12 mil ni siquiera se recolectan.

IV. FORO O TRÁMITE

Como parte de lo que sigue, nos comentan que la iniciativa sobre economía circular será llevada a foros de análisis con participación del sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil. La intención, dicen, es enriquecer la propuesta y adaptar su implementación a las necesidades de cada sector. Está previsto que dichos foros se realicen en el primer trimestre del próximo año. Aunque la idea es positiva, la duda es si realmente se abrirán al diálogo o si será un paso protocolario para legitimar decisiones ya tomadas.

TE PUEDE INTERESAR: Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

V. SENSIBILIDAD

En ecos del acto en el cual compareció el gobernador Manolo Jiménez ante el Congreso, se integró como cada año la Comisión de Protocolo –encargada de recibir a los titulares de los otros poderes– con los miembros de la Junta de Gobierno. Pero en un movimiento rápido y fuera de protocolo, operadores del PRI excluyeron del grupo a las diputadas Magaly Hernández (Morena) y Zulmma Guerrero (UDC), aunque les correspondía estar. En solidaridad, el petista Tony Flores no participó. ¿La razón? A los tricolores no les gustaron las críticas que ellas hicieron en tribuna durante el posicionamiento previo al Informe. En el Congreso, nos dicen, el PRI anda con la piel muy delgadita.

VI. YA DESPUÉS VEREMOS...

Prácticamente todo está listo para que hoy, en el Coliseo Centenario de Torreón, el gobernador rinda su Segundo Informe de Gobierno. Se espera la presencia de los 38 alcaldes, funcionarios estatales, empresarios, sociedad civil e invitados especiales. El mandatario adelantó que será un informe dinámico, con lo más relevante de su segundo año. Así que no se precipite a juzgar por lo que vimos el lunes en el Congreso... El de hoy es el bueno, el que cuenta, el de la escenografía, los aplausos y la narrativa para el público.

VII. NO SELFIES

Algo raro ocurrió en el municipio de Ramos Arizpe en los últimos días que le cambió el carácter al alcalde Tomás Gutiérrez Merino, a quien le dio por prohibir que los integrantes de su equipo se tomen selfies durante los eventos oficiales... El asunto, nos comentan los que traen siempre al día los temas de la grilla en el industrioso municipio, inició desde la semana pasada cuando un grupo de funcionarios, una vez concluido un evento en el cual participaron, decidieron posar juntos para inmortalizar el momento, lo cual les valió una seria reprimenda de su jefe.

VIII. SOSPECHAS

Nadie sabe explicar el origen del malestar del alcalde, pero lo que sí quedó muy claro es que un hecho, que es de lo más común hoy día, le sacó de sus casillas. Los más atrevidos en eso de la especulación dicen que en el grupito estaba un par de funcionarios a quienes Gutiérrez ya trae entre ceja y ceja, así que aprovechó el momento para manifestar su disgusto y fijar una nueva –y extraña– regla en torno a las selfies en eventos oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: UAdeC fuera del ranking mundial de mejores universidades

IX. BAJO RENDIMIENTO

La UAdeC suma otro revés en los rankings: en el University Ranking by Academic Performance (URAP) cayó 36 lugares en 2025 respecto a 2023. Este índice mide el rendimiento académico y la producción científica, justo los rubros en los que más ha flaqueado la máxima casa de estudios. ¿Casualidad? Lo dudamos. El desplome coincide con la polémica decisión de eliminar centros de investigación, aún sin explicación por parte de Alberto Montalvo, director de Planeación, y Luis Gutiérrez, de Investigación y Posgrado. Los resultados exigen una respuesta clara de ambos funcionarios.