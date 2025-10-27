POLITICÓN: ‘El Tigre’ Mejía y Kalionchiz se alistan para el segundo round

I. HOY, HOY, HOY...

Para quienes se quedaron con ganas de ver los videos del pleito entre Ricardo Mejía Berdeja y Theodoros Kalionchiz, buenas noticias: el siguiente round del encuentro tendrá lugar hoy, cuando se registre la comparecencia, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor. Cuestión de recordar dos cosas: la primera es que el zipizape que puso a ambos coahuilenses en boca de todos –y no por buenas razones– ocurrió en las instalaciones de la paraestatal, cuando integrantes de la Comisión de Energía acordaban con personal de la CFE los detalles de la comparecencia de la funcionaria.

II. ENROQUES

La segunda es que la tarde del viernes, “El Tigre” Mejía finalmente logró su cometido de formar parte de la referida comisión, luego de catafixiarle a su compañero de bancada, Santiago Pineda Wblester, el lugar que tenía en la Comisión de Defensa Nacional. Habrá que ver el ánimo con el que llegan los rijosos legisladores que, hasta hoy, no han tenido la decencia de disculparse por el bochornoso episodio que protagonizaron y que los retrató como auténticos pandilleros.

III. VIAJECITOS ELECTORALES

Mientras el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) espera la designación de cuatro nuevas consejerías, entre ellas la presidencia del organismo, nos cuentan que a la consejera Leticia Bravo Ostos se le ve más en las salas de abordaje que en las oficinas del IEC. Primero fue a Miami, luego a Medellín, en estancias de una semana cada una. ¿A qué fue? ¿Qué aprendió? ¿Qué trajo? Nadie sabe. Lo único cierto es que no deja nada tangible para el Instituto, salvo las facturas. ¿Quién audita esos gastos? Porque a esto no se le llama trabajo, sino turismo electoral.

IV. SABE LO QUE VIENE

Tal vez Leticia Bravo no viaja por placer ni por protocolo, sino por previsión: sabe que con la llegada de cuatro nuevas consejerías quedará más sola y con menos margen de maniobra. Quien ve venir el tsunami, se sube al avión. Por eso urge que el Congreso, que en diciembre aprobará el presupuesto estatal, revise con lupa el gasto del IEC. No vaya a ser que entre pasajes, viáticos y egos se sigan financiando excesos como si viviéramos en época de bonanza.

V. ¿Y PARA QUÉ SIRVE?

Saltillo recibió una de las mejores calificaciones financieras del país por parte de Standard & Poor’s, aunque debe decirse que no es la mejor de un municipio de Coahuila. La calificadora reconoce una gestión ordenada, pensiones fondeadas, recaudación eficiente y crecimiento económico. Bien. Pero más allá de presumir estabilidad, la pregunta es: ¿de qué sirve tener finanzas sanas si eso no se traduce en mejoras concretas? Javier Díaz, alcalde de Saltillo, tiene ahora la oportunidad de demostrar que estas buenas cifras pueden ser el punto de partida para transformar la ciudad, no sólo para colgar un reconocimiento en la pared.

VI. LA DEUDA NO MUERDE

El rechazo automático a la deuda pública se ha convertido en un reflejo heredado de los excesos de otros tiempos –el de los Moreira–. Pero endeudarse no es malo per se: es una herramienta. Si un municipio como Saltillo tiene capacidad, credibilidad y estabilidad, ¿por qué no aprovecharla para detonar el sistema de transporte, por ejemplo? La deuda bien planeada no es un lastre, es una inversión. Lo que se necesita es rendición de cuentas. Empecemos a cambiar la idea que se tiene de la deuda en el ámbito local.

VII. BASURA SIN RUMBO

El crecimiento urbano trae consigo necesidades por atender: agua, drenaje, pavimentación, seguridad pública y recolección de basura. En Arteaga, el sistema de recolección ya no alcanza. Fraccionamientos nuevos quedaron fuera de la ruta y el resultado es evidente: parques con cestos desbordados y vecinos obligados a cargar sus bolsas hasta donde puedan –como plazas y jardines–. El director de Servicios Primarios, Gabriel Ernesto Orsúa Martínez, tiene frente a sí un reto que no se barre bajo la alfombra: reorganizar y ampliar la cobertura del servicio. Porque la basura, o se recoge... o se acumula.

VIII. CRECIMIENTO SIN PLAN

El rezago en la recolección de basura en Arteaga no es culpa de esta administración: es el resultado de años de crecimiento urbano sin planeación ni previsión –bajo la gestión de la dinastía de “Los Durán”–. Pero eso no exime al gobierno actual, pues, aunque el problema no se originó ayer, sí le toca enfrentarlo y resolverlo. No se puede seguir operando con esquemas obsoletos mientras la ciudad crece. Si se quiere evitar una crisis mayor, hay que dejar de mirar al pasado y empezar a actuar en el presente.

IX. PURO SHOW

Al que no le van a faltar las críticas, ooootra vez, es al neomorenista Gerardo Fernández Noroña, quien ayer realizó una transmisión desde la comodidad de su habitación de hotel –patrocinada por Emiratos Árabes, según él–, durante la cual “no se pudo contener” y dejó caer las de cocodrilo al retratar la trágica situación que vive el pueblo palestino. ¿Y por qué lo van a criticar? Pues porque muchas de las cosas que dijo sobre lo que ocurre en Medio Oriente son prácticamente idénticas a las que viven muchas familias en Michoacán, Guerrero, Veracruz o Tabasco, espacios asolados por el crimen organizado, circunstancia que no ha merecido las lágrimas del senador.