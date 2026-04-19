POLITICÓN: Maromeros del fracking en Coahuila; defiende Morena hoy lo que ayer proscribía

I. DE GIRA Los que se sorprendieron –o se intrigaron– de ver a Jorge Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, en el partido inaugural de los Saraperos, en el Estadio Madero, pronto entenderán por qué de pronto al dirigente político le dio por visitar tierras coahuiltecas. ¿Qué tan pronto? Tan pronto como arranquen las campañas y la radio y la televisión se vean inundadas con los spots de quienes aspiran a representarnos –es un decir– en la próxima Legislatura del Congreso del Estado. Porque, como ya se está haciendo costumbre, los emecistas van a lanzar promocionales diferenciados en cada distrito electoral.

II. REFUERZO La idea, nos dicen los bien enterados, es que el dirigente naranja aparezca junto a sus abanderados en sitios emblemáticos de la entidad. La mayor atención se la llevaron, por supuesto, Saltillo y Torreón, que son cabecera de la mitad de los distritos electorales de Coahuila. La intención de los emecistas, como ya se ha dicho antes, es colocarse como la tercera fuerza política a nivel local y elevar su votación a una cifra de dos dígitos. Habrá que ver... III. TODO EN FAMILIA Nos dicen, en relación con el comentario publicado aquí el fin de semana, relativo al “abandono” de la candidatura petista del Distrito 8 por parte del regidor torreonense Luis Alberto Ortiz Zorrilla, que el retiro del edil obedece a un “acuerdo familiar”, el cual se traduce en que la candidatura la asuma su mamá, la también regidora –pero en Francisco I. Madero– Lucía Zorrilla Cepeda. La explicación disipa, al menos en apariencia, la especulación respecto de que la declinación de Ortiz Zorrilla implicara una fractura en las filas del petismo comarcano. IV. SIN PRESENCIA Lo que no hace es disipar las dudas que el movimiento genera, pues si por algo se caracteriza quien tomará el relevo en la candidatura es por el escaso conocimiento que de ella existe. Basta con hacer una búsqueda en internet y redes sociales para darse cuenta de que, con todo y la beca... ¡perdón!, la responsabilidad pública que ostenta, Lucía Zorrilla prácticamente no existe. Claro que si la intención es jugar a perder, pues el movimiento resulta más que adecuado.

V. MAROMAS CHAIRAS Uno de los espectáculos más hilarantes que nos ha regalado la cuatroté, desde que debutó en la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador, es el de las maromas que deben realizar los porristas y aplaudidores del régimen cada vez que su líder les obliga a apoyar una idea o una decisión que, apenas cinco minutos antes, habían combatido a muerte. Y la más reciente maroma que la chairiza está ejecutando es la que implica justificar el uso del fracking. Y si en algún lugar les resultará complicado a los morenistas modificar su opinión, será justamente en Coahuila, porque aquí ha sido uno de los lugares donde la técnica ha sido combatida con mayor ferocidad. VI. UNA MÁS... Si algo le va quedando claro al morenismo comarcano es que será justamente aquí donde se inicie la explotación del gas shale. Por ello, ya comienzan a aparecer los maromeros que modifican el discurso y ahora encuentran múltiples justificaciones para que se exploten los recursos del subsuelo con una técnica que antes estaba proscrita. Claro que, con siete años de práctica, las maromas cada vez les salen más naturales...

VII. DETALLES QUE HABLAN Entre algunos empresarios han surgido comentarios que vale la pena atender. Nos dicen que en una obra reciente sobre el bulevar Venustiano Carranza, a cargo del área de Obras Públicas que encabeza Antonio Nerio, la pavimentación dejó ver detalles que resulta imposible ignorar: acabados irregulares, “cicatrices” y pavimento “boludo”. Lo llamativo es la comparación inmediata: del otro lado del mismo bulevar, una obra privada –también con trabajos de pavimentación– presenta mejores condiciones. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué lo público no puede igualar el estándar de lo privado? VIII. CALIDAD Y EXIGENCIA El punto no es menor. Se trata de obras que se realizan con recursos públicos y que impactan directamente en la vida diaria de la ciudad. Por ello, la exigencia debe ser mayor. Más allá de responsabilidades específicas, lo que se espera es una supervisión más estricta que se traduzca en obras de calidad y duraderas. Porque no basta con cumplir en el papel: las obras deben resistir el uso y el paso del tiempo. Y cuando eso no ocurre, la diferencia se percibe... y se reclama.

IX. ALIVIO Y MENSAJE La entrega de más de 800 escrituras de cancelación de hipoteca en Saltillo es una buena noticia para muchas familias. Representa certeza jurídica después de años de pago y, sobre todo, tranquilidad para quienes finalmente pueden decir que su casa es suya. Se trata de un programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y ejecutado a través del Infonavit. Este tipo de acciones no sólo tiene impacto social, también construye narrativa. Porque cuando los beneficios se sienten en casa, también se reflejan en lo público. Y en un año electoral, este tipo de programas inevitablemente suma... ¿o no?