POLITICÓN: ‘¡No tiene calidad moral!’. Pasa Alito de las indirectas a las acusaciones contra Beltrones

I. ¡DURO, DURO, DURO!

Como las indirectas siempre tienen el problema de que puede negarse que se haya dicho esto o aquello, Alejandro “Alito” Moreno aprovechó la conferencia de prensa que dio ayer para no dejar lugar a dudas: Manlio Fabio Beltrones no tiene calidad moral para criticarle porque ha sido señalado de estar involucrado en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, además de otros hechos, como “permitir operar al Cártel de Juárez” o desviar más de 10 millones de dólares a cuentas en Andorra. En síntesis: se le fue con todo al sonorense como para dejar claro que no hay reconciliación posible. Habrá que ver cómo evoluciona el pleito.

II. NOSOTROS NO...

Un hecho llamó la atención de agudos observadores, a propósito de la citada conferencia de prensa: mientras “Alito” acribillaba a Beltrones, las 33 personas que le flanquearon durante el evento le aplaudieron en dos ocasiones. Todas, menos un par: el exmandatario coahuilense Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano. ¿Se trató de una forma tácita de marcar distancia de las acusaciones realizadas por Alito o se reservaron para, en su momento, ser los “embajadores de paz”?

III. PROPÓSITO CANTADO I

Que nadie se llame a sorpresa en septiembre: el morenismo está jugando con el librito en eso de impulsar el denominado “Plan C” y que éste se discuta y se apruebe, sin cambiarle ni una coma, en cuanto la próxima legislatura del Congreso de la Unión se instale. Y en ese plan, las denominadas “asambleas informativas”, que arrancaron el pasado fin de semana y corrieron a cargo de las “figuras prominentes” del partido de moda, que aquí encabeza Diego del Bosque, tienen un propósito definido: incrementar el porcentaje de personas según las cuales todos los integrantes del Poder Judicial son corruptos.

IV. PROPÓSITO CANTADO II

Y es que entre los resultados que no gustaron en Palacio Nacional, nos dicen, está el hecho de que, a pesar de todo el tiempo que Andrés Manuel López Obrador le ha dedicado a machacar en las mañaneras que la judicatura “está podrida”, apenas la mitad de los encuestados a inicios de junio pasado coincidieron con dicho planteamiento. Para agosto, que se levante de nuevo la encuesta, el morenismo espera haber incrementado dicho porcentaje. Al tiempo.

V. RELEVO

Hoy, hoy, hoy, sesionará el Consejo de Administración de Aguas de Saltillo para discutir y votar la candidatura de Iván José Vicente García como nuevo gerente de la empresa mixta, en sustitución del catalán Jordi Bosch. Por ahí de las tres de la tarde, nos dicen, estaría saliendo el humo blanco que oficializará el relevo en el órgano operador del sistema local de agua potable. Y es que, aun cuando en teoría el Consejo podría rechazar la propuesta del socio privado, lo cierto es que la votación será un mero trámite y tan pronto como mañana, el nuevo titular de la empresa estará asumiendo el timón de la nave.

VI. ACOMPAÑADO

Como ya se lo informamos aquí, Jordi Bosch no se retirará del todo, sino que permanecerá como una suerte de “coadjutor”, al lado de Vicente García, al menos hasta el próximo mes de septiembre, a fin de apoyar en la atención de cualquier contingencia que pudiera surgir durante las semanas de más altas temperaturas. Paralelamente, Bosch estará atendiendo nuevas responsabilidades que le han sido asignadas por parte del corporativo de Veolia.

VII. ALGO HUELE A PODRIDO

Más que llamativa la información que llega desde Torreón, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett, desplegó operativos para impedir que cientos de personas sigan robándose la energía eléctrica mediante los consabidos “diablitos”. ¿Y qué tiene eso de raro? Pues que los operativos se están realizando en sectores habitacionales de nivel medio-alto, como “Los Viñedos”, y no en zonas irregulares, áreas ocupadas por precaristas o mercados populares. El asunto, dado que los casos denunciados suman cientos, tiene tufo a eso que en este gobierno dicen haber erradicado: corrupción.

VIII. TIKTOKEROS

Que se sumen a las nuevas tendencias... que se sacudan la polilla... ¡que le entren al TikTok! Eso, en pocas palabras, le propondrá hoy a las autoridades sanitarias la diputada María del Mar Treviño cuando presente un punto de acuerdo solicitando el despliegue de campañas informativas mediante el uso de “videos cortos” en redes sociales pues, en opinión de la legisladora, eso contribuirá “a disminuir problemas de salud mental, embarazo en adolescentes y adicciones”.

IX. MISTERIOS

Nadie duda que, como lo afirma su asistente, el accidente automovilístico que protagonizó, la noche del domingo pasado, el obispo Emérito de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, se debiera a una falla mecánica atribuible a un deficiente mantenimiento. Pero como el diablo está en los detalles, la especulación sobre “causas alternas” del incidente corrieron ayer debido, sobre todo, a un detalle: que el prelado, contrario a su obligación, decidiera no esperar el arribo de los elementos de tránsito. Y es que tampoco nadie solicitó los servicios de una ambulancia para que le atendiera por alguna lesión o problema de salud...