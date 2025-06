POLITICÓN: Sin zona VIP ni alcohol, FINA 2025 apuesta por la cultura en cada rincón de Saltillo

I. MANCHA

Conforme avanza el proceso de declaratoria de validez de la elección judicial, y con ello la entrega de constancia de mayoría a los ungidos... ¡perdón!, a los electos por la voluntad del pueblo, dos cosas van quedando claras: la primera es que el INE, hoy en manos de Guadalupe Taddei, está perdiendo a pasos agigantados el prestigio que varias generaciones de consejeros ciudadanos construyeron para convertirlo en una institución confiable que, a diferencia de sus antecesoras, no actuaba como correa de transmisión del poder y representaba un freno a las pulsiones autoritarias de los gobernantes.

II. CONTRAATAQUE

La segunda es que los detractores de la reforma judicial han enfocado todas sus baterías en hacer explícitas y documentar las irregularidades que marcaron la jornada electoral de hace dos semanas, señaladamente el uso de “acordeones”, y con ello instalar la idea de que no se trató de un proceso democrático, sino de una simulación que debe rechazarse, lo cual tiene un objetivo concreto: que el experimento no llegue a tener una segunda edición en 2027. Al tiempo.

III. PURO HUMO

O los protagonistas del culebrón denominado “Azul Rebelde”, cuyo reparto encabeza el monclovense Alfredo Paredes, integraron un grupo parlamentario con idéntico nombre −y está adscrito al mismo partido del cual renegaron hace una semana− o, como se adelantó en este espacio, todo fue un espectáculo de baja comicidad, cuyo guion naufragó antes de que terminaran de proyectarse los créditos iniciales en la pantalla. Y es que hoy, tanto Paredes como Edith Hernández y Blanca Lamas subirán a la tribuna parlamentaria a leer sendos puntos de acuerdo como integrantes del Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila”, del Partido Acción Nacional.

IV. NI CÓMO AYUDARLES...

Y es que, hasta donde se sabe, aunque públicamente renunciaron a la bancada a la cual pertenecen, nunca formalizaron tal decisión, ni ante los órganos administrativos del Congreso, ni ante la dirigencia de su partido, por lo que el lance de la semana anterior quedó sólo en palabras que el viento se llevó. Por ello, a menos que hoy nos sorprendan con una estrategia de alta escuela que los reivindique, lo mejor que pueden hacer es ponerle punto final al ridículo que llevan una semana protagonizando. Habrá que ver.

V. A DOMICILIO

El Festival Internacional de las Artes 2025 promete ser un evento que llegará a todos los rincones de Saltillo. Se llevará a cabo del 13 al 25 de julio, y en una clara apuesta por descentralizar, la administración de Javier Díaz llevará a las colonias a artistas como El Poder del Norte, que actuará en Mirasierra, y Tropicalísimo Apache, en la Saltillo 2000. Esto demuestra un esfuerzo por acercar los eventos a todas las familias saltillenses, independientemente de su ubicación, un gesto bienvenido para quienes normalmente no pueden llegar al centro. La cartelera tiene algo para todos: desde música tradicional hasta electrónica, teatro y artes visuales.

VI. LA HISTORIA DEL TEC

Además de la cartelera, un detalle que llamó la atención en la organización del FINA es que los responsables del evento parecen haber aprendido las lecciones del pasado: no se usarán las instalaciones del Tecnológico de Saltillo, no habrá zona VIP y no se permitirá el acceso con alcohol. Parece que después de los escándalos por mezclar instituciones educativas con fiestas, ahora se aseguraron de mantener el control. Mejor prevenir que andar explicando después por qué el TEC terminó convertido en antro.

VII. TORREÓN INDUSTRIAL

Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico del Gobierno de la República, estuvo en Torreón para reunirse con empresarios de La Laguna y resaltar el enfoque del Plan México en materia de política industrial y desarrollo económico regional. La Laguna ha ganado reconocimiento como una zona industrial clave, gracias a su tradición manufacturera y empresas icónicas. Y aunque Saltillo sigue siendo líder en el sector automotriz y manufacturero, aquella Región ha ganado visibilidad en el desarrollo industrial nacional. Ambas, poca duda cabe, son clave para el crecimiento económico del estado.

VIII. EMPUJE LOCAL

La Laguna ha consolidado marcas nacionales como Lala, Soriana y Peñoles, mientras que Saltillo se enfoca en atraer inversión extranjera en el sector automotriz. Ambas estrategias son, además de válidas, complementarias: una fortalece las marcas locales y la otra, la manufactura global. La diversificación que eso implica, dicen los que le saben, beneficia a Coahuila, pues proporciona estabilidad y fortaleza económicas frente a los cambios en los mercados internacionales.

IX. MAPA VITIVINÍCOLA

Hoy Saltillo será sede de la reunión nacional del Consejo Mexicano Vitivinícola, presidido por el coahuilense Salomón Abedrop. La ciudad recibirá a los representantes de los consejos estatales vitivinícolas del país, lo que constituye una oportunidad clave para posicionar a Coahuila como líder en el desarrollo enológico nacional. La jornada incluirá una comida organizada por el empresario Chuy María Ramón, presidente de la Asociación Vinos de Coahuila. Este tipo de eventos refuerza el liderazgo de Coahuila en el sector y promueve las ventajas competitivas de la industria local frente a los actores más relevantes a nivel nacional.