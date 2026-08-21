POLITICÓN: Surgen falsos expertos en visas tras orden ejecutiva de Trump contra el ‘turismo de nacimiento’

I. PRECISIÓN Una precisión necesaria sobre lo publicado ayer: Miguel Ángel Riquelme no participó en el Foro Nacional de Seguridad y Paz del PRI realizado en Monterrey. El alcalde de Torreón permaneció en La Laguna y no estuvo en el encuentro. La confusión vino de la propia convocatoria difundida por el PRI en Nuevo León, cuyo dirigente, José Luis Garza Ochoa, anunció públicamente a Riquelme entre los participantes e incluso lo colocó en la imagen promocional del evento. Así que toca corregir: estuvo anunciado, sí; estuvo presente, no. II. ¿PARA DARLE NIVEL? Y ahí aparece la parte interesante. Nos cuentan que Riquelme tampoco ha participado en los tres foros anteriores de esta serie. Entonces, si quienes organizan ya sabían que no venía apareciendo, ¿para qué volver a poner su nombre y su fotografía en Monterrey? ¿Error de comunicación, intento de engordar la convocatoria o necesidad de vestir el cartel con figuras de peso? Por lo pronto, el asunto queda aclarado: Riquelme no estuvo y aquí asumimos el error. Ahora falta que quienes lo pusieron en el cartel expliquen el suyo.

III. SE ACABÓ EL COTO Los cambios en las universidades de la Región Centro tienen lectura política. José Armando Castro Murguía dejó la Politécnica de Monclova-Frontera y llegó a la Universidad Tecnológica de la Región Centro. El dato importante está en quién salió: Jesús Alfredo Oyervides Valdés, hermano de Lupita Oyervides. Esa rectoría fue durante años una posición de influencia para la familia. Y hoy el panorama cambió: Lupita fue diputada, no consiguió la reelección y quedó fuera de la jugada; ahora su hermano también pierde espacio. Mucha coincidencia para llamarle sólo movimiento administrativo. IV. MENOS PISO El golpe para los Oyervides es claro: Lupita quedó fuera en una carambola del reparto de candidaturas y ahora su hermano deja una rectoría que durante años dio presencia y relaciones a la familia. Nos dicen que todavía vienen más cambios en universidades del estado y que Parras aparece entre las próximas. Habrá que estar atentos, porque según se cuenta, no sólo están revisando resultados, sino algo políticamente más importante: cómo llegó cada quien, con quién está ligado y a quién le debe lealtad...

V. REACCIONES RÁPIDAS Ante la nueva embestida de Donald Trump contra la invasión extranjera –como él llama a la migración–, la cual implica hoy el retiro de visas por el denominado “turismo de nacimiento”, han comenzado a proliferar las ofertas de asesoría por parte de “expertos” que aseguran tener todas las respuestas a las dudas relacionadas con la forma como se aplica, en los puntos de ingreso a Estados Unidos, la orden ejecutiva expedida por el principal inquilino de la Casa Blanca el pasado 6 de agosto. Al respecto, hay quienes dicen que la Profeco, de César Iván Escalante Ruiz, tendría que intervenir para evitar que la gente gaste en consultas “patito”. VI. ¡AGUAS! Porque, como puede fácilmente deducirse, el tema es visto como una oportunidad para hacer negocio, pues cualquiera que haya tenido un hijo en territorio estadounidense en los últimos años, así como quienes planeaban hacerlo, estará dispuesto a pagar por una asesoría si le aseguran que podrá seguir viajando al vecino país sin el riesgo de que le quiten la visa. Pero ¿cuáles de esas ofertas realmente ofrecen información cierta que garantice tal cosa? He ahí el problema.

VII. ¿LO CHAMAQUEARON? I Quienes dicen conocer bien la forma como funciona el PAN aseguran que la dirigencia estatal albiazul en Nuevo León está en la ruta de cometer el mismo error que la encabezada aquí por Elisa Maldonado en el proceso local de este año: creer que van a convencer a su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, de que la única forma de ser competitivos en la elección estatal del año próximo es ir en alianza con el PRI. Y entonces, ¿qué van a hacer con Adrián de la Garza, a quien encandilaron para que se inscribiera en el proceso interno de selección del candidato a gobernador? VIII. ¿LO CHAMAQUEARON? II Lo que se dice puertas adentro del albiazul es que alguien va a terminar quedando muy mal en la vecina entidad porque, al menos hasta ayer, no había ningún signo de que la dirigencia nacional de dicho partido vaya a moverse de la posición que fijó desde el año pasado, cuando lanzó su nueva imagen. Así pues, lo ocurrido en Coahuila, hace apenas dos meses, ¿servirá para dar un golpe de timón o, por el contrario, reforzará la convicción de Romero de darle la espalda a las alianzas?