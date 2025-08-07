Raúl Sifuentes está de más en la UIF Coahuila

Omar Reyes estuvo en Nuevo León días antes de su designación como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución del político morenista, Pablo Gómez.

El funcionario federal sostuvo reuniones privadas e informales con representantes del gobierno estatal, de la Fiscalía general y con empresarios para presentarse anticipadamente.

A Coahuila Omar no llegó, porque en la UIF estatal no hay quien lo reciba, ya que ni oficina tienen y su titular, Raúl Sifuentes Guerrero, despacha desde un pomadoso café lagunero.

La salida de Pablo Gómez de la UIF obedece a la reconfiguración estratégica del gabinete de seguridad federal para el combate al lavado de dinero y al financiamiento terrorista.

Reyes es muy cercano al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo describió como un hombre preparado, un especialista en inteligencia.

El mensaje de fortalecimiento a la UIF federal es claro y Coahuila deberá adecuarse a la homologación de criterios en seguridad pública con la federación, si es que existe sinergia.

Lo anterior hace pensar que Raúl, con su perfil político, tendrá que abandonar la dependencia para dar paso a un nuevo director con un perfil técnico y experiencia en seguridad e inteligencia.

Otro paso importante es que la UIF Coahuila deje de depender de la Secretaría de Finanzas y pase a la Fiscalía General de Justicia, como ya se hizo en Nuevo León, desde el 2024.

Coahuila se precia de mantener una excelente relación con Sheinbaum Pardo y García Harfuch en materia de prevención del delito, protección ciudadana y lucha contra la delincuencia.

Es buen momento para demostrarlo...

RUTAS GRATUITAS

El gobernador Manolo Jiménez presidió ayer el arranque del programa Ruta Estudiantil en Ramos Arizpe, que servirá también para adultos mayores, personas con discapacidad, y embarazadas.

La ruta será gratuita y generará ahorros por más de 700 pesos por estudiante, lo que representa un importante beneficio social para las familias ramosarizpenses.

Al hacer uso de la palabra el mandatario estatal afirmó que para el mes de octubre será posible anunciar una ruta estudiantil gratuita que conecte los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe.

Jiménez Salinas destacó que estas acciones de movilidad, son parte de la política pública del gobierno estatal, que busca garantizar el bienestar social de los ciudadanos.

ENTRE PAISANOS

La senadora Cecilia Guadiana estuvo entre las invitadas especiales a la reciente presentación en la capital del país de la estrategia nacional para fortalecer a Pemex.

Ceci tiene buena relación con la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien la invitó a la reunión con el director de Pemex, Víctor Rodríguez; y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador.

La senadora coahuilteca aprovechó la ocasión para hablarle de paisano al titular de la Secretaría de Hacienda, tras recordarle su origen monclovense.

Cecilia teje alianzas estratégicas y no dude en verlos en octubre por Coahuila, pues los invitó a la boda.

NI LO VE, NI LO OYE

El diputado local morenista, Antonio Attolini, acompañó recientemente al alcalde Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, a varias instancias del Gobierno Federal.

Ambos fueron recibidos por el titular del Fonatur, Sebastián Ramírez, con quien se acordaron importantes proyectos de desarrollo e inversión binacional, como fortalecer el turismo médico.

Al legislador lagunero ahora se le ocurrió la peregrina idea de convocar al alcalde de Torreón, Román Cepeda, de fumar la pipa de la paz y juntos ir a la CDMX a conseguir apoyos federales.

Attolini Murra extendió su mano a Cepeda González en un afán conciliador y prometió conseguirle más ayuda de la que ahora tiene por parte de los diputados federales del PRI y el PAN.

Pero Román, no responde y se mantiene en silencio, tal vez, por temor a que el llamado sea una trampa.

RETAS DE BAILE

Hoy es el gran día para los amantes de los bailes gratis en Monclova, que asistirán por la tarde a Bailando por el Bienestar, en el Museo Coahuila y Texas; y las Retas de Barrio, en la plaza principal.

El primero lo organiza el delegado estatal del Bienestar, Américo Villarreal, en conjunto con el coordinador regional, Pepe Erives. Latin Lover, será el juez principal, en esta contienda musical, destinada a todo público, principalmente adultos mayores. Retas de Barrio será amenizada por la Tropa Estrella y es organizado por el alcalde, Carlos Villarreal; y el subsecretario regional, Sergio Sisbeles.