Responsabilidad y obligación

La diferencia entre cargar un costal... o decidir levantarlo. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca había existido tanta tecnología, tanto conocimiento al alcance de un dedo y, curiosamente, tampoco había existido una generación tan experta en fabricar pretextos. Hoy cualquiera tiene una explicación para todo, menos para la pregunta más importante de su vida.

¿Qué demonios estás haciendo con ella? La respuesta casi siempre empieza igual. “Es que tengo que...” Tengo que trabajar. Tengo que pagar impuestos. Tengo que mantener a mi familia. Tengo que levantarme temprano. Tengo que hacer ejercicio. Tengo que estudiar. Tengo que soportar a mi jefe. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Escuchar a alguien repetir esa cantaleta es como ver a un preso hablar de sus cadenas mientras él mismo sostiene la llave en la mano. Porque una cosa es la obligación. Y otra, completamente distinta, es la responsabilidad. La obligación llega desde afuera. Alguien la impone. Una ley, un reglamento, un contrato, una costumbre o una amenaza. La responsabilidad, en cambio, nace cuando dejas de buscar culpables y aceptas que la vida que llevas es, en gran medida, consecuencia de las decisiones que has tomado... y también de las que has evitado tomar. Y esa verdad incómoda. Muchísimo. Porque mientras todo sea obligación, siempre habrá alguien a quien echarle la culpa. Al gobierno. Al jefe. A la economía. A la pareja. A los padres. Al clima. A la mala suerte. Si llueve, es culpa de la lluvia. Si hace calor, es culpa del sol. Si hace frío, ahora resulta que hasta el invierno conspira contra tus metas. Hay personas que, si se les quema el café, son capaces de hacer una tesis sobre por qué el universo está en su contra. Qué curiosa habilidad tenemos para convertirnos en víctimas profesionales.

Pero aquí viene la parte que pocos quieren escuchar. La vida no reparte premios por la calidad de los pretextos. Puedes tener la explicación más brillante del mundo sobre por qué no hiciste algo... y aun así seguir sin hacerlo. El resultado sigue siendo el mismo. Porque la realidad es brutalmente honesta. No negocia con las excusas. La obligación produce obediencia. La responsabilidad produce carácter. Y no, no son lo mismo. El empleado que trabaja únicamente porque hay cámaras no es responsable; está vigilado. El estudiante que estudia solo porque mañana hay examen no ama aprender; le tiene miedo a reprobar. El conductor que respeta el límite de velocidad únicamente cuando ve una patrulla no es un ciudadano ejemplar; simplemente calcula el costo de la multa. Eso no es virtud. Eso es conveniencia. La verdadera responsabilidad aparece cuando nadie está mirando. Cuando puedes mentir y eliges decir la verdad. Cuando puedes incumplir y decides honrar tu palabra. Cuando puedes abandonar el proyecto porque nadie te reclamará... y aun así regresas al día siguiente. Ahí comienza el carácter. No cuando recibes aplausos, sino cuando nadie sabrá el esfuerzo que hiciste. Vivimos obsesionados con la libertad. “Quiero hacer lo que se me dé la gana”. Perfecto. Pero hay una noticia que suele arruinar el discurso a más de uno. La libertad jamás ha significado hacer lo que quieres. La libertad significa hacerte responsable de las consecuencias de lo que eliges. Eso ya no suena tan atractivo, ¿verdad? Porque todos quieren la corona. Pocos aceptan el peso que lleva. Todos quieren éxito. Pocos quieren disciplina. Todos quieren respeto. Pocos respetan su propia palabra. Todos quieren cambiar de vida. Pero siguen levantándose con los mismos hábitos, tomando las mismas decisiones y abrazando las mismas excusas de hace cinco años. Esperan resultados distintos repitiendo exactamente el mismo guion. Y luego culpan a la suerte. No hay tragedia más silenciosa que esa. La de quien pasa la vida convencido de que el mundo le debe algo. El mundo no te debe nada. Tampoco está obligado a rescatarte. La responsabilidad comienza el día que entiendes que nadie vendrá a vivir tu vida por ti. Nadie hará ejercicio por tu cuerpo. Nadie pedirá perdón por tus errores. Nadie construirá tus sueños. Nadie defenderá tus principios cuando tú mismo los vendas al mejor postor por comodidad. Ese trabajo tiene un solo dueño. Tú. Y aquí está la diferencia que cambia una existencia entera. El obligado hace lo mínimo para salir del problema. El responsable hace lo máximo porque entiende que cada acción moldea el tipo de persona en la que se está convirtiendo. Uno cumple horarios. El otro construye legado. Uno sobrevive. El otro vive con intención.

Al final, la vida hará una pregunta de una sencillez brutal. No te preguntará cuánto dinero ganaste. Ni cuántos títulos colgaban de tu pared. Ni cuántos seguidores acumulaste. Te preguntará, en silencio, si tuviste el valor de hacerte cargo de ti mismo. Porque la obligación termina cuando desaparece quien la impone. La responsabilidad permanece incluso cuando el mundo entero deja de mirar. Y quizá ahí se encuentre la diferencia entre una vida que simplemente transcurrió... y una vida que verdaderamente valió la pena ser vivida. Pero al fin y al cabo, esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión. Y usted... ¿Qué opina? Instagram: entreloscuchillos Facebook: entreloscuchillosdanielroblesmota X: @entreloscuchillos Correo electrónico: entreloscuchillos@gmail.com

Temas

Opinión Vida

