Rocha, citado: 5 preguntas de la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy, citó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a un número no determinado de sus coacusados en Estados Unidos, entre ellos el senador Enrique Inzunza. En los días recientes han surgido nuevas vetas del caso, que dan cuenta de relaciones de Rocha Moya y de su primer círculo personal y de colaboradores que podrían ser sujetos de interés para nuestro sistema de justicia. Uno de estos vínculos se extiende hacia Juan Pablo de Botton, exsubsecretario de Hacienda federal y actual titular de Administración y Finanzas en el gobierno capitalino de Clara Brugada, así como figura cercana a los hijos del expresidente López Obrador, en particular Andrés “Andy” López Beltrán. A la luz de ello, estas preguntas hipotéticas podrían formar parte del interrogatorio en la FGR para el señor Rocha:

1.- Sobre Juan Pablo de Botton. ¿Conoce la existencia de un nexo económico, bajo qué circunstancia, naturaleza y anticipación, entre su exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, y el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton? ¿Es verdad que el señor De Botton buscó entrevistarse en días recientes con la esposa del señor Díaz, lo que fue impedido por los abogados de ésta? 2.- Sobre el nexo Rocha-Tabasco. Existen fotografías de sus hijos varones, señor Rocha Moya, con Amílcar Olán, un cabildero de contratos públicos ligado con políticos de Tabasco e incluso con hijos del expresidente López Obrador. ¿De qué tipo es el nexo entre ellos? ¿Es verdad que empresas cercanas a Amílcar Olán obtuvieron contratos del gobierno de Sinaloa bajo su gestión, mientras que miembros de su círculo cercano lo hacían por parte de la administración de los exgobernadores morenistas tabasqueños Adán Augusto López y Carlos Merino o el actual, Javier May? 3.- Sobre Enrique Díaz. ¿Cuándo y cómo se enteró, señor Rocha, que Enrique Díaz había salido del país y viajado a Irlanda, donde radica un pariente, para entregarse a las puertas de la embajada norteamericana en ese país, donde está sujeto a un proceso de extradición voluntaria? ¿Se enteró de que el propio Díaz Vega realizó a través de abogados gestiones ante la justicia estadounidense para ser aceptado como testigo protegido, pero fue rechazado? 4.- Sobre el exsecretario de Seguridad, general Mérida. ¿Cuál fue el proceso para designar al general Mérida Sánchez como titular de la dependencia? ¿Quién se lo recomendó? ¿Es verdad que lo hizo el general Audomaro García? ¿Por qué salió del puesto? ¿Por qué designó usted y cuál fue el motivo de la salida del anterior secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, que ahora se desempeña en la misma posición dentro del gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México?

5.- Sobre los acuerdos con cárteles e Inzunza. En declaraciones periodísticas, usted dijo que para gobernar Sinaloa es necesario tener acuerdos con las mafias del crimen organizado. ¿Qué tipo de acuerdos estableció usted con ellas y cuál fue la función para el efecto de su secretario de Gobierno y ahora senador, Enrique Inzunza? ¿Cuál fue el desempeño de ambos durante el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael “Mayo” Zambada en julio de 2024, tras una reunión en un desarrollo residencial en Culiacán? En ese mismo lugar fue asesinado su adversario político y exrector universitario Héctor Melesio Cuén, pero su cadáver fue trasladado a una gasolinera para simular ahí un asalto que, se informó falsamente, lo habría privado de la vida. ¿Qué papel tuvieron usted y el señor Inzunza en ese montaje?

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