Denuncia Movimiento Ciudadano a Morena ante el INE; exige poner freno a ‘corcholatas’

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México
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    Denuncia Movimiento Ciudadano a Morena ante el INE; exige poner freno a ‘corcholatas’
    Se advierte que el partido y los designados pueden ser responsables de la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña. Cuartoscuro

Expone presuntos actos anticipados de campaña al designar coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027

CDMX.-Movimiento Ciudadano exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) que detenga los actos anticipados de campaña que realiza Morena a través de la designación de “Coordinadores de la Defensa de la Transformación”.

La representación de MC ante el organismo presentó una denuncia contra Morena luego de la reciente designación de los coordinadores estatales en Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa, quienes se perfilan a ser los próximos candidatos a las gubernaturas.

En el escrito se advierte que el partido y los designados pueden ser responsables de la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.

Ello, por difusión sistemática de perfiles políticos asemejados a precandidatos y candidatos fuera de los plazos constitucionales y legales previstos para ello.

ACUSAN A MORENA DE PROMOVER Y NO EVITAR LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS

La denuncia advierte la responsabilidad directa de Morena, por promover y no evitar las conductas denunciadas.

La queja, presentada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, advierte que la forma en que se hicieron actos públicos para presentar los perfiles designados, los discursos pronunciados y la manera de difundir tales eventos configura una “innegable similitud” con actos que simulan ser una precampaña.

Se menciona cómo en los diversos mensajes pronunciados o publicaciones en redes sociales, se hace referencia a las elecciones de 2027, de “procesos internos”, de unidad luego de la “contienda” y de próximos “gobernadores”.

En tanto que no son los tiempos legalmente previstos para ello, se trata de actos anticipados de precampaña y campaña, sostiene la queja.

“La cuestión central no es si Morena puede organizarse internamente, sino si esa organización está siendo utilizada para adelantar materialmente una etapa de competencia electoral que todavía no comienza.

“Por ello, la autoridad debe valorar conjuntamente la selección de los perfiles, la naturaleza pública de los actos, las expresiones realizadas durante las presentaciones, la vinculación expresa con el proyecto político de 2027, la difusión de las designaciones y la trascendencia que dichas conductas tuvieron frente a la ciudadanía.

“Sólo a partir de ese análisis integral será posible determinar si las denominadas ‘Coordinaciones’ constituyen verdaderos mecanismos de organización partidista o si, por el contrario, representan una vía para posicionar anticipadamente a quienes habrán de competir por cargos de elección popular”, plantea el escrito.

PIDEN QUE MORENA SE ABSTENGA DE HACER CAMPAÑAS ANTICIPADAS

MC demanda al INE que ordene a Morena que se abstenga de continuar desarrollando actos, eventos o actividades de promoción política vinculadas con el proceso de designación de coordinaciones estatales.

Pide que la misma orden se dé a los designados en dichos procedimientos internos, para que se abstengan de realizar actos de proselitismo, promoción personalizada o difusión propagandística de sus aspiraciones electorales.

Los aspirantes, remarcó MC, deben esperar a la promoción hasta que inicien formalmente las etapas electorales que correspondan.

EXIGEN RASTREAR ORIGEN DEL RECURSO INVERTIDO EN LOS ACTOS DENUNCIADOS

Los representantes de MC también solicitaron que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE investigue el origen, uso, destino y registro de los recursos utilizados en los actos denunciados en las entidades involucradas.

La Unidad debe determinar si los actos han sido financiados con recursos ordinarios, aportaciones en especie o cualquier otra fuente de financiamiento, así como si fueron debidamente reportados conforme a la normativa aplicable, se pide.

“Que se ordene a Morena a informar al INE sobre las actividades, eventos, gastos y mecanismos de promoción vinculados con el procedimiento de designación de las Coordinaciones Estatales en las entidades denunciadas, a efecto de que la autoridad electoral pueda verificar el cumplimiento de la normativa aplicable”, indica la denuncia.

El partido sostiene en el escrito que la adopción de tales medidas resulta indispensable para evitar la consolidación de una ventaja indebida en la contienda electoral.

Se debe impedir, alerta, que bajo la apariencia de decisiones intrapartidistas, se desarrollen y continúen actos de promoción política anticipada que comprometan la equidad de los procesos electorales locales.

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