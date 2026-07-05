T-MEC: el largo y sinuoso camino

¿Qué sigue ahora? Para el 20 de este mes, está programada la primera reunión de las revisiones anuales, y el equipo de Jamieson Greer trae una abultada agenda, que podemos dividir en tres partes: las barreras no arancelarias; las reglas de origen -con énfasis en el sector automotriz-, y China. En el primer caso, se estima que Estados Unidos tiene en su cartera un listado de 57 observaciones, por violaciones de México.

La historia nos muestra, que tanto AMLO como la “izquierda” mexicana, se opusieron en un principio al arreglo comercial, sin embargo, con el tiempo y ante las evidencias del éxito logrado por México, modificaron su postura y ahora la señora Sheinbaum y Ebrard lo defienden. A propósito, la decisión de Estados Unidos ¿perjudica las aspiraciones presidenciales del Secretario de Economía?

El pasado primero de junio, Canadá y México solicitaron por escrito a Estados Unidos la prolongación del Tratado comercial por 16 años, la respuesta de éste fue negativa, por lo que se iniciará un largo y sinuoso proceso de revisiones anuales que pudiera concluir en 2036, ensombreciendo con la incertidumbre —es la palabra clave-, el flujo de nuevas inversiones hacia el país y a Coahuila, con lo que ello implica.

En éste destacan los siguientes temas: energía, agricultura y telecomunicaciones, en los que el gobierno de AMLO y el actual, de manera unilateral, han cambiado las reglas del juego. Además, está la sombra del Poder Judicial; el de la Corte del acordeón, que no garantiza seguridad para las inversiones. Otros puntos que estarían sobre la mesa podrían ser: los minerales críticos, la solución de controversias, medidas sanitarias y fitosanitarias, las demoras de la Cofepris, para autorizar la entrada de nuevos medicamentos, cambios en las aduanas y lo que vaya saliendo sobre la marcha.

Respecto a las reglas de origen, la atención de Estados Unidos se centra en el sector automotriz, ya que aquí se genera dos terceras partes de nuestro superávit comercial y donde Coahuila juega un papel protagónico. Trump pudiera incrementar el contenido regional del 75 al 82%, además, se pretende que al menos, el 50% del valor de los vehículos se origine en el territorio estadounidense. De darse esto, las consecuencias serían negativas para el sector establecido en México y particularmente para nuestro Estado. Mi hipótesis es que el objetivo de Trump es reducir el saldo favorable que tenemos, y seguir con el tratado bajo sus condiciones.

El tercer punto neurálgico es China, a quien Estados Unidos quiere frenar en México. Aquí hay dos temas importantes: el primero, que más del 20% de nuestras importaciones provienen del gran dragón, y no será sencillo encontrar proveedores con los mismos precios en otros mercados. La economía china tiene la imperiosa necesidad de exportar sus mercancías para mantenerse a flote, ante los graves problemas internos por los que atraviesa. Y el segundo, al imponer aranceles a los productos chinos, abrimos otro frente de conflicto.

Las negociaciones que siguen no serán sencillas; por el contrario, pudieran semejarse al título de la canción de los Beatles; por lo que nos espera un largo y sinuoso camino, ante lo cual México deberá diseñar una estrategia coherente de desarrollo económico, dejando de lado la toma de decisiones en base a criterios ideológicos; es tiempo de quitarse la venda y ver el rotundo fracaso del comunismo y del socialismo en todo el mundo. El pronóstico del tiempo: se avizoran fuertes vientos con tormentas para Coahuila. ¿Seguirá avanzando el gigante?