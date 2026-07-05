T-MEC: el largo y sinuoso camino

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    T-MEC: el largo y sinuoso camino

“The long and winding road”.

Lennon y McCartney.

El pasado primero de junio, Canadá y México solicitaron por escrito a Estados Unidos la prolongación del Tratado comercial por 16 años, la respuesta de éste fue negativa, por lo que se iniciará un largo y sinuoso proceso de revisiones anuales que pudiera concluir en 2036, ensombreciendo con la incertidumbre —es la palabra clave-, el flujo de nuevas inversiones hacia el país y a Coahuila, con lo que ello implica.

La historia nos muestra, que tanto AMLO como la “izquierda” mexicana, se opusieron en un principio al arreglo comercial, sin embargo, con el tiempo y ante las evidencias del éxito logrado por México, modificaron su postura y ahora la señora Sheinbaum y Ebrard lo defienden. A propósito, la decisión de Estados Unidos ¿perjudica las aspiraciones presidenciales del Secretario de Economía?

¿Qué sigue ahora? Para el 20 de este mes, está programada la primera reunión de las revisiones anuales, y el equipo de Jamieson Greer trae una abultada agenda, que podemos dividir en tres partes: las barreras no arancelarias; las reglas de origen -con énfasis en el sector automotriz-, y China. En el primer caso, se estima que Estados Unidos tiene en su cartera un listado de 57 observaciones, por violaciones de México.

https://vanguardia.com.mx/opinion/operaciones-encubiertas-y-el-derecho-internacional-KH21734482

En éste destacan los siguientes temas: energía, agricultura y telecomunicaciones, en los que el gobierno de AMLO y el actual, de manera unilateral, han cambiado las reglas del juego. Además, está la sombra del Poder Judicial; el de la Corte del acordeón, que no garantiza seguridad para las inversiones. Otros puntos que estarían sobre la mesa podrían ser: los minerales críticos, la solución de controversias, medidas sanitarias y fitosanitarias, las demoras de la Cofepris, para autorizar la entrada de nuevos medicamentos, cambios en las aduanas y lo que vaya saliendo sobre la marcha.

Respecto a las reglas de origen, la atención de Estados Unidos se centra en el sector automotriz, ya que aquí se genera dos terceras partes de nuestro superávit comercial y donde Coahuila juega un papel protagónico. Trump pudiera incrementar el contenido regional del 75 al 82%, además, se pretende que al menos, el 50% del valor de los vehículos se origine en el territorio estadounidense. De darse esto, las consecuencias serían negativas para el sector establecido en México y particularmente para nuestro Estado. Mi hipótesis es que el objetivo de Trump es reducir el saldo favorable que tenemos, y seguir con el tratado bajo sus condiciones.

El tercer punto neurálgico es China, a quien Estados Unidos quiere frenar en México. Aquí hay dos temas importantes: el primero, que más del 20% de nuestras importaciones provienen del gran dragón, y no será sencillo encontrar proveedores con los mismos precios en otros mercados. La economía china tiene la imperiosa necesidad de exportar sus mercancías para mantenerse a flote, ante los graves problemas internos por los que atraviesa. Y el segundo, al imponer aranceles a los productos chinos, abrimos otro frente de conflicto.

Las negociaciones que siguen no serán sencillas; por el contrario, pudieran semejarse al título de la canción de los Beatles; por lo que nos espera un largo y sinuoso camino, ante lo cual México deberá diseñar una estrategia coherente de desarrollo económico, dejando de lado la toma de decisiones en base a criterios ideológicos; es tiempo de quitarse la venda y ver el rotundo fracaso del comunismo y del socialismo en todo el mundo. El pronóstico del tiempo: se avizoran fuertes vientos con tormentas para Coahuila. ¿Seguirá avanzando el gigante?

https://vanguardia.com.mx/opinion/manejo-presidencial-del-estres-FF21531316

REDONDEO

Nuestra solidaridad con la familia de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, y otros colegas asesinados, así como con Ciro Gómez Leyva, ante las amenazas recibidas por Israel Vallarta. El periodismo se encuentra bajo asedio en México, en el gobierno “humanista”.

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Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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