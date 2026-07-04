Tuercas para apretar

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Opinión
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    Tuercas para apretar

En la licuadora noticiosa actual giran: estadio, plaza, pantalla gigante, convocatorias, multitudes, encuentros, resultados, goles, ovaciones, abucheos, celebración, júbilo, grito, canto, danzas de payaso de rodeo, manteadas al aire, banderas y matracas, pirotecnias, olas, porras, abrazos y brincos rítmicos, desveladas y puentes.

ALZAR COPA O ESCUCHAR SILBATAZO DE EXCLUSIÓN

Se intensifica entusiasmo en dieciseisavos y octavos hacia cuartos de final. Se recorre un itinerario de victorias: de Sudáfrica a Inglaterra, con portería intacta y pizarrones favorables. Se acorta la distancia hacia la copa y se aproxima la disyuntiva de meta conseguida o silbatazo de exclusión. Para conformarse con triunfos parciales o levantar triunfantes la copa, por campeonato conseguido.

https://vanguardia.com.mx/opinion/aplazamiento-y-rechazo-de-registro-JD21774728

GOLES NACIONALES POR ANOTAR

Y no pocos mencionan las tuercas por apretar en el panorama nacional. Toman como frivolidad superficial y cortina de humo lo que se sueña como cumbre, después de gloriosa ascensión. Se menciona lo estadístico, los porcentajes discutibles, los datos y lo otros datos, lo económico como abanico de oportunidades o como endeudamientos acumulados.

La seguridad aun no asegurada, la migración aun no humanizada, la delincuencia aun no sancionada, los bienestares no suficientes, los huachicoles aun impunes, las pruebas aun no presentadas o aceptadas, las manifestaciones recalcitrantes, la invasión amenazante, la corrupción subrepticia persistente.

Sin reconocer que son tareas de gobernantes y gobernados, de autoridad y ciudadanía, de mandatarios y mandantes.

Son tuercas que esperan la llave popular ciudadana y el pulso oficial capaces de apretarlas, hasta un ajuste de justicia y excelencia.

MAL-TRATADO DE COMERCIO NO LIBRE

De plazo corto, de revisión anual, con aranceles y limitaciones restrictivas, con legalismos de desconfianza, con represalias por alianzas transoceánicas.

Fomenta inestabilidades para inversiones cuantiosas. Desperdicia la proximidad y la extensión fronteriza y se salpica con desventajas recíprocas.

Ya no es tripartito ni recíproco sino sospechoso y remilgoso. No es, el nuevo tratado, para socios sino para vecinos desconfiados.

DESUNIÓN, SEPARACIÓN, JERÁRQUICA

Por no cambiar lo ritual, sin caer en herejía. Se respeta lo dogmático, se lastima lo litúrgico y se rechaza lo jerárquico. Jesús dijo: “Que sean Uno, Padre, para que el mundo crea”. El mundo puede creer mejor a una Iglesia creíble.

En realidad no pierde su unidad si algunos se separan de lo esencial por conservar lo accesorio. Faltó tiempo, claridad, diálogo profundo, fraterno y oportuno para no reincidir en el mismo cisma legalista del que habían sido ya exonerados.

https://vanguardia.com.mx/opinion/celebracion-con-aguacero-PF21713840

TÉ CON FE

¿Qué es lo que queda mejor a la unidad de la Iglesia?

-Esa madre cuyo mejor peinado es esa trenza de la Verdad, la Obediencia y el Amor...

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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