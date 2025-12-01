Vigilan Estados Unidos y Harfuch la seguridad en Coahuila

Atentos y con la mira puesta en personajes claves de la seguridad pública en Coahuila, se encuentran los servicios de inteligencia de Estados Unidos y del gobierno federal.

Sobre Jorge Luis Barajas Hernández se mantiene una disimulada vigilancia, para evitar que ingrese a fuerzas policiales en otras entidades, luego de que Estados Unidos le retiró la visa, en agosto pasado.

Uno de los acuerdos entre el gobierno federal y las agencias estadunidenses para dejar al Hummer en libertad fue su renuncia a la policía estatal, y el compromiso de no volver a trabajos policiales.

Pero Barajas Hernández no es el único bajo escrutinio, pues los servicios de inteligencia, de Omar García Harfuch, detectaron millonarias empresas e inversiones de otros mandos coahuilenses.

Los jefes policiales estatales y regionales han invertido en negocios diversos que van desde restaurantes de prestigio en Saltillo, como en escuelas, grúas, transporte, y minería, entre otros.

Las oficinas de Aduanas y de Protección Fronteriza de EU tienen fichas de alerta para retener y retirar las visas a varios mandos policiacos de Coahuila, considerados objetivos prioritarios.

La Unidad de Inteligencia Financiera Federal exigirá a la Fiscalía General del Estado asumir en el 2026 el control de UIF Coahuila, para una mejor coordinación en investigaciones de lavado de dinero.

Fuentes de inteligencia federal advirtieron que esta entidad es un punto neurálgico de seguridad binacional y es necesario identificar posibles focos rojos a lo largo de la frontera y del estado.

Atentos...

LA GRAN PRUEBA

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, siempre es de los mejor calificados del país, según las encuestas que se dan a conocer en los medios de comunicación comarcanos.

Aunque la verdadera evaluación, la palpable y efectiva será en el 2026, con la elección a diputados locales, pues en Saltillo, el PRI tiene el reto de no perder ningún distrito.

De hacerlo, las encuestas que ubican a Javier en los primeros lugares de preferencia ciudadana, perderán sentido y validez.

Lo mismo pasará en Monclova y en Torreón, con los ediles Carlos Villarreal y Román Alberto Cepeda, que lideran frecuentes sondeos de popularidad.

De los tres municipios, Torreón es electoralmente el más débil, pues irónicamente el grupo mejor posicionado no es de Cepeda González, sino del ex gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Román, a pesar de cumplir ya cuatro años en el ayuntamiento, no pudo crear un grupo político coherente y fuerte, lo que pone en evidencia su carencia de liderazgo.

En Saltillo, el edil juega con el librito se reúne seguido con los liderazgos del PRI, y apoya a todos los grupos internos, lo que lo mantiene en una posición privilegiada en lo político y electoral.

Javier se ha mostrado mesurado y no se ha encaprichado en exigir candidaturas para sus cercanos, como tampoco lo ha hecho el edil monclovense Carlos Villarreal.

Román Alberto, en cambio, ya propuso al líder estatal del PRI, Carlos Robles, dos que tres nombres, pero son de bajo perfil, y difícilmente pueden ganar una elección, dijeron fuentes laguneras.

Los tres alcaldes son el primer circulo de defensa electoral del PRI, y una distracción los hará perder la confianza y en el caso de Javier y Carlos, posiblemente hasta la reelección.

Veremos y diremos...

LA ‘GRANDEZA’ DE AMLO

El ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este domingo en la escena pública de México, para presentar su libro “Grandeza”.

López Obrador posteó en Instagram un video en el que comparte la presentación del libro, en el que escribe de la reivindicación cultural y de valores de los pueblos originarios del México antiguo.

El ex mandatario presidencial dejo en claro que su retiro político no es una simulación, que está jubilado, y negó tener influencia sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que elogió.

Andrés Manuel recordó que, durante su mandato, salieron de la pobreza 13 millones 400 mil mexicanos, y se redujo la desigualdad social y económica.

El próximo libro de Andrés Manuel López Obrador, se llamará “Gloria” y será publicado en el 2026.

AHÍ TE HABLAN

Tremenda exhibida dio el petista lagunero, Gerardo Calvillo, al diputado federal Ricardo Mejía Berdeja.

Gerardo, integrante de la Comisión Ejecutiva del PT estatal y torreonense, acusó de mentiroso a Mejía Berdeja, al asumirse como miembro de las comisiones de dirección del PT en Coahuila.

El activista lagunero denunció que Ricardo negoció la candidatura de su pupilo, Luis Ortiz, a pesar de ser un desconocido y de sacar menos del uno por ciento en la encuesta de la 4T.

“Ahora hablas de unidad con Morena, cuando fuiste tú quien traicionó al presidente López Obrador, cuando hiciste el berrinche por no ser candidato de Morena y te viniste al PT”, aclaró.

Ni como ayudarle...