¿Votar por el PRI?

Si bien yo voté por José Antonio Meade en la elección presidencial de 2018, el pueblo creyó mayoritariamente que era tiempo de optar por el cambio que prometía Morena . Hoy a la distancia vemos que por desgracia ese viraje en la voluntad popular ha sumergido a México en una crisis económica, de seguridad, de salud y en una pérdida de las instituciones que durante décadas fueron anheladas por millones de mexicanos.

Una elección más a diputados locales se acerca y llega a mi mente nuevamente la pregunta de siempre: ¿Por quién votar? Aunque normalmente voto tomando más en cuenta el perfil del candidato que el partido, cada proceso electoral no deja de ser una oportunidad para manifestar mi apoyo o repudio a un partido político.

Siempre es bueno razonar bien el voto, pero en esta ocasión francamente no tengo mucho qué pensar y abiertamente lo digo: este próximo domingo votaré por Marimar Arroyo, candidata priista a diputada por el Distrito 14 de Coahuila.

Además de ser una mujer muy trabajadora, siempre se ha mantenido cercana a la gente, lo cual ha quedado demostrado en los cargos públicos que ha ocupado.

Como ha sucedido en los últimos años, el PRI de Coahuila tiene más posibilidades de llevarse carro completo que perder la mayoría en el Congreso del estado. Y eso responde a distintos factores.

En primer lugar, nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas cuenta con un alto índice de aprobación popular, al grado de que en distintas encuestas encabeza la lista de gobernadores como el mejor mandatario estatal de todo México en cuanto a su desempeño. Esa aprobación no es gratuita ni es producto de la publicidad. Coahuila es de las pocas entidades del país en las que se puede vivir en paz, sin sufrir por los embates de las bandas del crimen organizado ni mucho menos por una colusión de las autoridades con esos nocivos grupos.

No sé si sabías, pero Saltillo, Torreón y Piedras Negras, únicas ciudades coahuilenses que el INEGI estudia dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), se encuentran dentro del top 6 de México en estos términos. Esto habla de la gran calidad de vida que aquí gozamos y que por desgracia es desconocida en otras entidades como Sinaloa, Tamaulipas o Veracruz, donde la violencia, las desapariciones forzadas, la extorsión y el miedo son el común denominador.

Por si fuera poco, Coahuila es de los estados con mayor crecimiento económico y con mayor inversión extranjera y nacional. Aquí, en contraste con lo que sucede en la mayor parte de México, cada día siguen atrayéndose a nuevas empresas, lo cual se refleja en el mayor promedio nacional de empleo formal.

Por eso y muchos motivos más, es difícil que el PRI pierda las próximas elecciones. Nuestro gobernador no es un lastre que dañe la imagen de su partido, como ahora lo son, entre otros, Andrés Manuel López Beltrán, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfredo Ramírez Bedolla, Rocío Nahle y la misma Claudia Sheinbaum.

Hay quienes suelen demostrar su inconformidad hacia el trabajo de Manolo Jiménez o de algunos alcaldes, y eso está muy bien, pues como ciudadanos siempre debemos ser exigentes. Sin embargo, también debemos valorar lo bueno que tenemos y pensar en lo difícil que sería nuestro día a día si tuviéramos a un gobierno que en lugar de combatirlo se coludiera con el narco, y que se acordara de la población sólo en tiempos de campaña.

Yo por eso, y muchas razones más, votaré el domingo por el PRI. Que mi voto sea un voto de confianza, de reconocimiento por las cosas buenas que suceden en Coahuila y, sobre todo, un voto de gratitud, pues como padre de 4 hijos, lo que más valoro es poder vivir en paz.

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