Alistan conmemoración de primer Aniversario de ‘Literaqueer’ en Monterrey, Nuevo León

Artes
/ 9 octubre 2025
    A un año de que nació el proyecto Literaqueer, este próximo sábado 11 de octubre se planea una mesa de dialógo con autores de la comunidad LGBTTTIQ+, como Mark Zacarías, Jesús de la Garza y Elena Madrigal. FOTO: CORTESÍA
La conmemoración del aniversario se llevará a cabo en el Centro Cultural Casa Mois, localizado en el Barrio Antiguo, en el centro de Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- A un año de que nació el proyecto Literaqueer, este próximo sábado 11 de octubre se planea una mesa de dialógo con autores de la comunidad LGBTTTIQ+, como Mark Zacarías, Jesús de la Garza y Elena Madrigal.

Lo anterior lo dio a conocer Luis Rugeiro, uno de los promotores del evento, que se realizará en el Centro Cultural Casa Motis que se ubica en el Barrio Antiguo, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

“Somos un club de literatura que empezamos a reunirnos el año pasado. Nos juntamos para leer puros autores de la comunidad, puede ser un autor gay, un autora lesbiana, un autora transexual, dijo.

Mencionó que, a forma de celebración, planean un evento en donde estos autores estarán brindando una charla y además leerán algunos poemas y cuentos.

FOTO: CORTESÍA

“Estamos haciendo como una charla en donde nos van a platicar a cerca de su experiencias de personas queer y como autores dentro de la ciudad de Monterrey”, dijo.

El evento será en el marco del primer aniversario del proyecto Literaqueer. El club fue fundado por Armando Amador y también participan activamente Jesús Pulido y el propio Rugeiro.

FOTO: CORTESÍA

“Lo que se planea hacer esta charla con estos autores en donde nos van a platicar de su proceso creativo. Tenemos por ahí unas preguntas que les queremos hacer”, señaló.

El espacio, que está habilitado como un Centro Cultural, también dará cabida a algunas obras fotográficas de Luis Rugeiro, las cuales están relacionadas con el tema de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Incluí un poco de fotografía porque se me ocurrió por qué no hacemos como una galería de fotografía e invitar también a fotógrafos de la comunidad y ponemos fotos que vayan acorde al evento”, explicó.

Temas


Literatura
LGBTTTIQ+

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

