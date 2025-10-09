Alistan conmemoración de primer Aniversario de ‘Literaqueer’ en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- A un año de que nació el proyecto Literaqueer, este próximo sábado 11 de octubre se planea una mesa de dialógo con autores de la comunidad LGBTTTIQ+, como Mark Zacarías, Jesús de la Garza y Elena Madrigal.

Lo anterior lo dio a conocer Luis Rugeiro, uno de los promotores del evento, que se realizará en el Centro Cultural Casa Motis que se ubica en el Barrio Antiguo, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

“Somos un club de literatura que empezamos a reunirnos el año pasado. Nos juntamos para leer puros autores de la comunidad, puede ser un autor gay, un autora lesbiana, un autora transexual”, dijo.

Mencionó que, a forma de celebración, planean un evento en donde estos autores estarán brindando una charla y además leerán algunos poemas y cuentos.