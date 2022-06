Evelyn Moreno cree que su libro “Gato, ¿estas ahí?” es una invitación para que los niños lean

“La poesía es muy noble (con los niños) porque no pide ser entendida, no necesitamos explicar ni descifrar el poema”, explicó Moreno, quien promueve su nuevo poemario editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE). “Simplemente es entregarse al juego de las palabras, del sonido y ya no necesitamos hacer un análisis ni preguntarle al niño qué quiso decir el poeta, no, es por el mero disfrute”, añadió.

Moreno nació en Ciudad de México en 1979 y estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue hasta que trabajó como bibliotecaria en la Biblioteca Vasconcelos que se involucró en la literatura infantil.

En opinión de la escritora son varios los motivos que entorpecen que los niños mexicanos se acerquen a la poesía entre ellos, piensa que es un tema de las editoriales.

“No la escogen porque se les hace un lenguaje incomprensible, pero la poesía no pide ser comprendida, quizás esos sean los factores que hacen que la poesía para niños sea una botella en el mar”, comentó Moreno.

Así mismo, la poetisa mexicana piensa que los tanto maestros como los padres de familia así como también las editoriales, aunque no todas, aclara, “tienen un poco castigada a la poesía para niños”, dijo. “Siempre se da preferencia a los cuentos y la narrativa para los niños y yo creo que la tienen un poco relegada a la poesía”, agregó.

En este sentido, la escritora ofreció una punto esencial que ella detectó: leer en voz alta. “Para que la poesía funcione el maestro, o los padres o adultos que la consultes o la compren la deben leer en voz alta y también debe haber un ejercicio de práctica y de escucha”, expresó.

Así mismo, evocó que leer en voz alta “requiere no de una maestría, pero sí de un poco de ensayo” ya que hay darle ese espacio a los versos, la intención y la imagen.

Moreno platica desde su experiencia “cuando el niño escucha poesía queda totalmente seducido, se entrega al juego de palabras”. comentó “No es solo una cuestión de los niños sino del adulto que escoge los libros, padre o maestro, que prefieren entregar cuentos y novelitas y dejar que el niño se las arregle con los libros”, añadió.

Por otra parte, Moreno quien también es editora y que ha participado en talleres de poesía y narrativa para la infancia así como obras para niños y jóvenes en el FCE, indicó que, si bien no es experta en la cuestión educativa o pedagógica, la escasa popularidad de la poesía entre los menores edad en educación básica puede ser parte una mala práctica.

En este sentido, mencionó si bien en los años recientes en las escuelas existen espacios para que los niños lean o les lleven narradores o cuentacuentos y ambos son muy populares entre los escolares, la poesía no es incentivada lo que consideró como una “mala costumbre”. “Yo he visto que los niños de primaria, sobre todo, se entregan totalmente al ejercicio, corean los versos conmigo y después de mí, además la poesía les genera preguntas”, aseguró.

Este asunto lo considera “muy interesante” porque mediante la poseía “se hacen preguntas sobre el mundo, preguntas filosóficas, aseveró. “La narrativa no siempre se va por ahí y esto es lo interesante de la poesía, que nos abre preguntas”, agrego.